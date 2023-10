Bonaccini (Pd) ottimista…Ma l’Unità e programma,ancora, non ci sono

Il titolo di “Festa dell’Unità” itinerante organizzata dal Partito democratico, piaccia o no, trae senz’altro in inganno, ricordando passione e organizzazione di tanti militanti del vecchio Pci, soprattutto, che alla festa davano tutto in nome di un partito legato a una testata- fondata da Antonio Gramsci- chiusa e finita in liquidazione durante la segreteria guidata da Matteo Renzi. Dal gennaio scorso quel giornale, di proprietà privata, è tornato in edicola. Ma è tutt’altra cosa e la festa del Pd di oggi, in attesa dello Schnell! (Veloce, in tedesco) della segretaria Elly Schlein, dovrebbe guardare ad una analisi seria sul perchè durante gli eventi dedicati, a ritrovarsi si è in pochi, per gran parte gli stessi. Qualcuno però non ha rinunciato al giornale,che è ” Il Foglio”, testata di opposizione che tra fatti e ironia fa emergere le contraddizioni anche in casa Pd, dove ”identità” e ”che fare? ” sono in corso d’opera . E con le campagne elettorali per le regionali e le europee in corso, ma senza sapere con chi e con quale programma andare avanti. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, che viene dalla tradizione e dalla formazione della vecchia guardia di partito- come si diceva un tempo – ”pensa” e ha le idee chiare sulle cose da fare, proprio come dovrebbe fare un segretario… Incombenza che tocca alla movimentista Elly Schelein sulla quale il giudizio è in corso d’opera, visti i distinguo e gli abbandoni di esponenti moderati della tradizione scudocrociata.



I nodi al pettine … e con il senno di poi ”L’Ulivo” prodiano, con precise identità federative, forse non avrebbe cancellato definitivamente con Matteo Renzi quel che restava della Sinistra di un tempo. Perchè nell’ex centrosinistra, Fratoianni e Verdi a parte, e il ritorno nel Pd di quel che restava dello speranzoso Articolo 1, manca proprio una Sinistra moderna nei programmi e nei simboli. Falce, martello e banda larga? Qualcuno sorriderà. Ma pensateci sù… A farlo per linee larghe è Stefano Bonaccini che, come Pierluigi Bersani, riflette prima parlare e dice le cose come stanno. E parte dalle elezioni regionali , in particolare, dove si naviga in alto mare, si stanno facendo ragionamenti …ma di fatto si è mosso poco o nulla. Con qualche indiscrezione, senza approvazione ecclesiastica, per la candidatura alla presidenza e tanto movimentismo in corso da tempo per quanti si intendono ricandidare o farlo per la prima volta. Tanti scalpitano ma l’elettorato si è ridotto all’osso e non esistono più collegi sicuri. La chiacchierata a Matera, in piazza degli Olmi, per la giornata conclusiva della festa, con Bonaccini intervistato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno de ”La Gazzetta del Mezzogiorno” è servita a raccogliere spunti, dopo i saluti del segretario cittadino del PD, Luigi Gravela, di quello provinciale, Claudio Scarnato e regionale Giovanni Lettieri.



Del resto Elezioni regionali per il centrosinistra, più di centro che di sinistra, ancora da definire senza alleanze e programmi (https://giornalemio.it/politica/lettieri-pd-prima-il-programma-e-poi-i-candidati/ ) tenendo conto che una frangia di quell’area è approdata nel centrodestra o è nel ‘limbo’ per vedere che succede. In Basilicata il centro destra ha rilanciato il presidente uscente di Forza Italia Vito Bardi. ” Forza Italia ,il centrodestra – dice Bonaccini-può candidare chi crede, ci mancherebbe. Penso che noi dobbiamo costruire un profilo di alternativa a chi governa, ma che sia in grado di avanzare una proposta di governo di alternativa. Penso proprio che sulle aree interne, ieri ho ritirato il premio Appennino a Montemurro, e non so se il presidente Bardi ha detto qualcosa a proposito del Governo che ridimensiona il dimensionamento scolastico, e quindi taglieranno le classi. Non so se ha detto qualcosa sulla sanità pubblica. Certo con me ha condiviso che servono quattro miliardi di euro subito. Ma siccome il Governo ha fatto capire che quei soldi non arriveranno in quella forma, e sarebbe il minimo indispensabile per le regioni. Mi augurerei di vederlo urlare che così si sta demolendo la Sanità pubblica. Provate a chiedere a un cittadino di Matera quanto deve attendere per una visita specialistica rispetto al passato. Se dai meno risorse alle Regioni. Non le metti per i professionisti che lavorano in quel settore le cose peggiorano. Penso che il taglio del costo del lavoro, che il Pd deve chiedere in maniera più robusta rispetto a quello che il Governo fa debba andare in primo luogo ad aumentare le buste paga di alcune professioni e le prime che indicherei sono gli infermieri e i medici del sistema sanitario pubblico. Perchè se ne stanno andando… Quanto alla coalizione penso che ne serva una, che metta insieme coloro che pensano occorra una alternativa a chi ha governato”



E qui il riferimento è anche al Movimento cinque stelle, con il quale, aldilà di alcune battaglie di piazza o in Parlamento non ci sono nè intese nazionali e nè locali. Auspicato da più parti ma nei fatti non c’è nulla, visto che per formazione e impostazione si sono mossi sempre da soli. E su questo non ci piove. Bonaccini, con la sua esperienza ( la riconferma a presidente della Regione Emilia Romagna,e con l’apporto dello scomparso Movimento delle Sardine) conferma che si potrebbe fare a meno dei pentastellati. ” Io governo senza i Cinque stelle -dice Bonaccini. E ho vinto le elezioni regionali, lo stesso, mentre tutti ci davano per sconfitti, perchè molti dei cinquestelle hanno votato il sottoscritto e il centrosinistra . Quando si vota a turno secco, la sera in cui c’è lo spoglio delle schede o vince l’uno o vince l’altro. Non c’è alternativa per posizioni terze.Se il centrosinistra si dividerà non sarà nemmeno in grado di combattere per provare a vincere le elezioni. Mi auguro ci si metta tutti insieme in ragione di un programma, non di calcoli numerici. Perchè se ti metti insieme senza condividere il programma gli elettori ti capiscono e ti puniscono.Credo ci siano le condizioni di uno schieramento largo, forte. L’invito che faccio è quello di mettere da parte i personalismi, anche rispetto ai possibili candidati, perchè bisogna cercare il profilo più giusto per unire e per battere l’avversario. Credo sia questa la scelta da fare, perchè se si vincesse qui (in Basilicata) potrebbe essere la dimostrazione che non è vero che questa Destra è invincibile come sembra.E, quindi, potrebbe essere un grande messaggio per il Paese”. Servirebbero miracoli e una presa di coscienza supportato da un ”fare politica con la gente e tra la gente” che obiettivamente si nota, per quanti vogliano baloccarsi con faccine e ”mi piace”, soprattutto sui social. E c”è l’incognita, in una regione ”moderata” come la Basilicata, di capire cosa intendono fare i centristi.



A confermarlo l’assenza dei moderati ( il riferimento è a Matteo Renzi e Carlo Calenda) alla manifestazione di Roma sulla strada maestra e a difesa della Costituzione?” Ognuno va nelle piazze dove ritiene ci sia una piattaforma condivisa- ha detto Bonaccini. Il Pd ha fatto bene ad andare, perchè c’erano tantissime persone e con tanta più gente di quella che si potesse immaginare e che dà il segno di una luna di miele che sta terminando nel Paese verso Il Governo. Il che non vuol dire che ancora il Governo non abbia tanto consenso. Ci mancherebbe. Però quando prometti che se arrivi al Governo cancelli le accise. La benzina costa come non mai. Quando prometti porti chiusi ‘ E’ finita la pacchia !’ e aumentano gli sbarchi. Quando il costo della vita aumenta, invece, che calare.Stai demolendo la Sanità pubblica, anche Meloni e Salvini cominciano ad accorgersene . Dopodicchè io sono tra quelli che pensava fosse giusto che il Pd l’11 novembre organizzasse una manifestazione, ma è giusto che una grande forza politica andasse a una manifestazione. Ma anche che una grande forza politica provasse lei stessa con un profilo di proposta autonoma a parlare . Avremo il tempo e l’ho detto in Direzione nazionale: le prossime elezioni europee determineranno il futuro dell’Europa come non mai. E io voglio credere che tra i moderati – auspica Bonaccini -non vogliano stare con una destra sovranista in Europa, che trova tante radici in Italia, perchè il futuro dell’Unione non può essere affidato a un Destra che ha lavorato in questi anni per demolire l’Europa. Guardate quello che ha detto il leader ungherese Orban contro l’Unione che ha dato miliardi, anche giustamente, a quei Paesi ex comunisti per aiutarli a crescere e ad avere anche più sviluppo anche economico e sociale. Non starei tanto a preoccuparmi di ieri, l’importante è lavorare affinchè chi non vuole che questa Destra governi per i prossimi venti anni, comprenda che il Pd da solo non ce la può fare. Ma sia nella nostra destra che nella nostra sinistra, in campo al centrosinistra (come sanno tutti )che senza il Pd, che batta la Destra in futuro”



Altro tema trattato dal presidente della Regione Emilia Romagna, critico per i ritardi del governo sui fondi per imprese, famiglie che hanno subito danni dall’alluvione, è il Salario minimo.

” Si deve fare – afferma Bonaccini. In questo la segretaria Schlein è stata molto brava , perchè è riuscita a unire le opposizioni da Calenda a Conte, che avevano proposte diverse ma molto simili. Quindi non è vero che le opposizioni non possono stare insieme. Secondo me il nuovo banco di prova sarà la sanità pubblica. Dove le ho sentite tutte per i tagli che il governo sta facendo . Giorgia Meloni ad agosto tornò per incontrare le opposizioni sul salario minimo legale. Credo che se ne farà nulla. Però lei ha l’orecchio a terra più dei suoi ministri e della maggioranza che la sostiene. E perchè l’ha fatto? Perchè, secondo me, anche la maggioranza degli elettori di Fratelli d’Italia non accetterà di vivere a lungo in un Paese in cui ci sono 3 milioni di italiani, soprattutto giovani, che vivono con 2 -3 euro lordi…senza tutela. Il Salario minimo legale è una delle cose, ma non la sola, che nel campo del lavoro va fatta- conclude. e questa non vuol dire assicurarsi il sindacato che deve indebolire la contrattazione collettiva. Anzi, che a mio parere, deve essere persino rafforzata”. Sanità, salario minimo, scuole tra le priorità di un programma per la coalizione che dovrebbe cimentarsi alle elezioni contro il centrodestra. Attendiamo i fatti: Schnell! Schlein, si dice in tedesco per smuovere la situazione…