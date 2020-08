…Ma voi non state con le mani in mano. E passate dalle buone intenzioni, dalle possibilità disponibilità ai fatti…rispettando i diritti dei disabili per i quali Maurizio Bolognetti, isegretario dei radicali lucani, e componente dell’assocazioneLuca Coscioni, ha intrapreso una lunga protesta non violenta fino a decidere di ”sospendere” lo sciopere della fame avviato il 6 luglio scorso. Nel frattempo la Regione Basilicata deve rispondere nei fatti per i diritti di chi soffre, è debole. La lettera inviata al ministro della Sanità, Roberto Speranza, dai colleghi dell’associazone ”Coscioni” Filomena Gallo e Marco Cappato , dovrebbe smuovere le ultime resistenze. Maurizio e i sottoscrittori di una petizione non mollano e attendono sviluppi.

LA NOTA DI BOLOGNETTI

Diritti delle persone con disabilità, Bolognetti: sospendo per corrispondere all’azione dei miei compagni e a coloro che hanno firmato la lettera-appello. La lotta per il diritto e i diritti prosegue.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, Consigliere Associazione Coscioni e membro del Consiglio generale del PRNTT

Per corrispondere ai miei compagni dell’Associazione Coscioni, per corrispondere alla lettera che Filomena Gallo e Marco Cappato hanno indirizzato al Ministro Speranza; per corrispondere ai 503 sottoscrittori della lettera-appello a sostegno dell’azione nonviolenta, da subito sospendo lo sciopero della fame che avevo iniziato il 6 luglio. Sottolineo sospendo.

Nel farlo non posso che esprimere nuovamente l’auspicio che i nostri interlocutori comprendano davvero e fino in fondo le ragioni che abbiamo provato a nutrire e continuiamo a nutrire: Costituzione, Legge, Diritti umani.

Occorre, per dirla tutta, interrompere la flagranza di reato contro i diritti umani e la Costituzione.

La lotta prosegue, quella che proviamo ad alimentare da anni e che è stata felicemente sintetizzata in uno slogan: “Dal corpo dei malati al cuore della politica”. Ecco, auguriamoci che coloro che rappresentano le massime cariche della Repubblica a livello nazionale e locale, in un Paese soffocato da un dato di antidemocrazia e anti-stato di diritto montante, riescano ad onorare le istituzioni che rappresentano.

Se è vero come è vero, per dirla con Marco Pannella, che la strage di diritto, diritti e legalità ha per inevitabile corollario la strage di popoli e di vite, abbiamo esercitato e continueremo ad esercitare un dato di necessaria resilienza, lotta, azione e a nutrire l’ambizione di essere attivatori di democrazia e diritti.

“L’unico crimine è stare con le mani in mano”; questa lotta procede e procederà con altri strumenti, mezzi, forme. Il mio Satyagraha continua. Il 16 agosto, a partire dalle ore 19.30, sarò a Maratea di nuovo e ancora sulle tracce del gen. Bardi e del Ministro Speranza.

LETTERA APPELLO

“Diritti delle persone con disabilità:

Speranze negate, diritti calpestati, Costituzione assassinata”

Lettera-appello a sostegno dell’iniziativa nonviolenta condotta da Maurizio Bolognetti

Alla Cortese Attenzione di

Roberto Speranza, Ministro della Salute

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata

Luigi Rocco Leone, Assessore alla Salute, Politiche sociali Regione Basilicata

Gentili Signori,

avremmo voluto musicare questa lettera per farci aiutare dall’Arte a sconfinare l’aspetto umano di questa vicenda e relazionare così soltanto con quelle correnti vitali e morali che abitano il nostro Essere.

Dal 6 luglio scorso, Maurizio Bolognetti, giornalista, Consigliere dell’Associazione Luca Coscioni e Segretario di Radicali Lucani, è in sciopero della fame per difendere i diritti delle Persone con disabilità.

A sostegno di questo dialogo nonviolento e nella convinzione che le omissioni che ad oggi ancora persistono si traducano in violazione di elementari Diritti Umani,

vi chiediamo di onorare la Legge, la Costituzione e di intervenire immediatamente nella risoluzione del lungo e tortuoso percorso che affligge le Persone con disabilità che vivono in Basilicata e non solo.

Vi esortiamo quindi ad abbandonare pregiudizi, logiche e interessi umani e a entrare, anche solo per un attimo, in una condizione, quella della disabilità.

La disabilità non è una malattia. Spesso, l’abbiamo vissuta in sogno, quando a causa di un incubo il nostro corpo bagnato dal sudore e dalla paura è rimasto calpestato dall’immobilità. Freddo. Scollegato.

Questa immagine non armoniosa è vita reale di tante Persone con disabilità che ricorrono agli ausili per vivere con dignità e autonomia ogni condizione.

Noi siamo grati e sosteniamo con forza questa azione nonviolenta, perché, attraverso essa, Maurizio Bolognetti si fa voce e attività motoria di tutte le Persone che voce non hanno e di tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani e civili.

Noi, Cittadini,

1. Teresa Sirianni, insegnante, persona con disabilità (Rende)

2. Sergio Tanzarella, storico della chiesa e deputato XII legislatura (Caserta)

3. Alessandro Marescotti, insegnante e presidente di Peacelink (Taranto)

4. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli

5. Raoul Pacifici Guatteri, educatore e presidente Onlus “Quei ragazzi, lavori in corso”

6. Mario Murgia, presidente Associazione Italiana Esposti Amianto Val Basento (Matera)

7. Egidia Bruno, attrice (Milano)

8. Vincenzo Petrocelli, pensionato malato di Sla (Tramutola)

9. Marcello Pittella, medico e consigliere regionale (Lauria)

10. Domenico Troia, presidente provinciale Associazione Diabetici Matera

