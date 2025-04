Bolognetti: se fossi un cittadino materano, io appoggerei la candidatura di Acito

Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio generale dei “Club Pannella”, dichiara di sostenere, nella corsa amministrativa della Citta dei Sassi, la candidatura di Saverio Acito. “L’Associazione Radicali Lucani -scrive- invita i cittadini materani a riflettere sull’opportunità di dare forza a un candidato fuori dai soliti schemi, uno di cui fidarsi.” E rivolgendosi direttamente al candidato aggiunge “Carissimo Francesco Saverio Acito, è mia ferma opinione che tu saresti l’uomo giusto al posto giusto. L’uomo di una rinascita auspicabile e possibile.

Vedo la tua candidatura come una candidatura di servizio e al servizio della città e sono certo che il patrimonio di saggezza e competenza che hai accumulato non potrebbe che far bene a Matera e ai materani.

Non mi è mai piaciuta la distinzione in politica, e non solo in politica, tra “giovani” e “anziani” o magari quelli di “mezza età”.

Si può esser giovani e non capaci di amministrare o degli arzilli ultra-ottantenni che darebbero filo da torcere a un diciottenne.

Più in generale detesto l’uso retorico e strumentale che alcuni fanno della parola “giovani”, magari per fregarli i giovani, quelli che rappresentano il nostro futuro.

Va da se che il ragionamento di cui sopra lo si potrebbe fare anche all’inverso, ma appunto…

Aggiungo, se posso permettermi, che il tuo volto racconta una storia: quella di un galantuomo e una persona di cui fidarsi.

Ripeto, se fossi un cittadino materano, io appoggerei la tua candidatura.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.