Aveva annunciato che avrebbe protestato davanti alla sede Rai di Potenza ma, Maurizio Bolognetti segretario regionale dei Radicali lucani, ha dovuto fare i conti con le disposizioni operative contro i rischi da contagio legate all’epidemia da coronavirus covid 19. E così ha fatto sapere di essere stato sanzionato in toto: Multa di 533 euro per violazione del Decreto legge 19/2020, Denuncia per violazione dell’articolo 18 T.U.L.P.S che potrebbe -ha evidenziato -eventualmente collegarsi a violazione articolo 650. Verbale,infine. di comunicazione alla persona denunciata in stato di libertà, diffida uso improprio di riprese foto/video. Bolognetti non ha fatto una piega.

” Nel ribadire -ha commentato- il mio grazie alle forze dell’ordine alla stampa presente segnalo che l’intera azione di disobbedienza civile è stata documentata ed è disponibile in rete sul mio canale facebook https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222808519582797&id=1270108664 . Non ringrazio,invece, sua maestà Conte. Ma di questo avrò modo di parlarne nelle prossime ore. Democraiza , giustizia, diritti umani , costituzione”.