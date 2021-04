Non è la prima volta che il segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, chiede trasparenza sulla emergenza sanitaria procurata dalla pandemia da virus a corona covid 19. E lo fa dalle 23.59 di mercoledi 14 aprile…con uno sciopero della fame “ per chiedere che si onori il diritto alla conoscenza’’, come riporta la nota che pubblichiamo più avanti. E come non dargli torto, visto che ci sono ancora tanti punti e pagine oscure e con tutte le tonalità di grigio da mettere a fuoco: da Pechino a Bruxelles, da Londra a New York, da Mosca a New Dheli a Rio de Janeiro,da Roma alla Basilicata. Tonalità di grigio ma anche di viraggi dal giallo al rosso focolaio ricorrente di ospedali, residenze sanitarie assistenziali, abitazioni private da contagio famigliare in assenza di alternative (covid hotel) che tengono in piedi, nel BelPaese, una emergenza della quale gli italiani sono stanchi e nutrono non pochi dubbi sul come venga gestita. Preoccupano la rabbia di piazza e il sospetto del raggiro dietro l’angolo, mentre infuriano le polemiche, i sospetti alimentati dalle inchieste sulle forniture di mascherine non conformi e importate dalla Cina nella prima fase della pandemia, sui tentativi di insabbiare un piano pandemico inadeguato e su come è stata impostata la campagna vaccinale della Primula appassita.



Temi scoperchiati da trasmissioni coraggiose come Report, da libere pagine social e da menti che, piaccia o non piaccia, come quella di Maurizio Bolognetti che continuano a battere sul diritto alla conoscenza e alla informazione chiara. Dai Governi ci hanno inondato di Speranza e di ottimismo, oggi con il presidente del consiglio Mario Draghi e con il commissario contro la pandemia generale Francesco Paolo Figliuolo, con e con i risultati che sappiamo e non pochi errori, aldilà dei ritardi sulle forniture dei vaccini. In Basilicata ne abbiamo viste di tutti i colori tra protagonismo, ottusità, mediocrità e tanta buona volontà di quanti sono rimasti in trincea, accanto alla “santa pazienza’’ della gente di Basilicata. I “Lucani’’ per storia, appartengono al passato. Ma una cosa l’abbiamo capita tutti: la pandemia da covid con tutte le varianti in corso d’opera è un affare per pochi e non solo per le grandi case farmaceutiche o ‘big farma’. Una torta di interessi miliardari (euro o dollari poco importa) e con passaggi di assestamento per dividersi quote di produzione e distribuzione. E il tutto in funzione di un nuovo ordine economico fatto di rapporti di dipendenza vaccinale e sociale (la didattica a distanza e il consumo di eventi social ne sono una conferma) di commercio elettronico (introiti miliardari) e,ancora più inquietante, di controllo politico da pensiero unico orweliano con la larga banda dal 5 al 9 G… Fantasie? Dopo mezzanotte rifletteteci un attimo. E chissà che non troviate il bandolo della matassa per vaccinarvi contro una emergenza più vasta, che è quella della vostra e della nostra libertà.Alcuni si contenterebbero, e se accadesse sarebbe un passo avanti, che la Sanità torni pubblica e venisse ripristinata la medicina del territorio, affossata negli anni con politiche e disegni accentratori che, in Basilicata, continuano ad alimentare la migrazione sanitaria. E con un altro disegno scellerato e autocelebrativo, come la facoltà di medicina a numero chiuso,con una copertura finanziaria triennale da 23 milioni di euro (poi chissà) che serve a buttare altri quattrini nel pozzo di san Patrizio dell’inconcludenza. Altri attendono il vento della verità, altri soffiano perché arrivi…



Bolognetti: Verità su questi 14 mesi di emergenza sanitaria. Dalle 23.59 del 14 aprile inizierò uno sciopero della fame per chiedere che si onori il diritto alla conoscenza.

Di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e corrispondente di Radio Radicale

Dalle 23.59 del 14 aprile inizierò uno sciopero della fame per chiedere che venga onorato il diritto alla conoscenza su quanto è avvenuto in questi 14 mesi di stato di emergenza che, di tutta evidenza, è sempre più emergenza democratica. Non è accettabile che personaggi come il dr. Burioni e altri possano parlare a reti unificate e senza uno straccio di contraddittorio. Non è accettabile che i cittadini di questo Paese non vengano messi in condizione di poter conoscere una risoluzione del Consiglio d’Europa nella quale si afferma che “gli Stati devono informare i cittadini che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo vuole” e che occorre “garantire che nessuno sarà discriminato se non è vaccinato”. Quello stesso Consiglio che pure si è espresso contro l’insana proposta dei certificati di vaccinazione da utilizzare come “passaporto”, con affermazioni che meriterebbero di essere conosciute: “I certificati di vaccinazione devono essere utilizzati solo per monitorare l’efficacia, i potenziali effetti collaterali e negativi dei vaccini […] utilizzarli come passaporti sarebbe contrario alla scienza in assenza di dati sulla loro efficacia nel ridurre la contagiosità, la durata dell’immunità acquisita”. Non è accettabile che non ci sia stato un solo pubblico contraddittorio per garantire a medici e infermieri, che non intendono farsi inoculare i vaccini anti-sarscov2, le loro ragioni. Non è accettabile che i destinatari di un provvedimento, che li obbliga a vaccinarsi e rende quindi il consenso informato un consenso obbligato e coatto, non abbiano potuto difendersi da un vergognoso linciaggio finalizzato a rappresentarli come untori e irresponsabili.



Basta con le gogne che vanno in onda ad ogni ora del giorno e della notte, con la caccia alle streghe e i sinedri sanitari. Non è accettabile che i cittadini non abbiano potuto conoscere i contenuti del rapporto n. 4 del 13 marzo del 2021 prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità. Non è accettabile che alcune informazioni fornite dall’ISS restino ignote al grande pubblico. Non è accettabile che le voci di scienziati e medici, che hanno provato ad esprimere le loro perplessità su questa campagna di vaccinazione di massa, siano state silenziate. C’è un’aria pestilenziale e mefitica in questo Paese in cui da tempo è morto l’art.32 della Costituzione. Non possiamo assistere senza far nulla alla sistematica rimozione di dubbi e domande. Non possiamo accettare che questa pandemia si faccia clava e manganello di regime. Non possiamo accettare il governo di tecnocrazie e che la scienza si faccia dogma. Questo è il contributo che intendo offrire per chiedere che venga onorato quel diritto alla conoscenza che dà forza, sostanza e contenuto alla parola democrazia. Questo è quanto devo a me stesso e alle mie convinzioni. Mi è di conforto in queste ore leggere il buon Gaetano Salvemini: “Stretti tra totalitari di destra e totalitari di sinistra e assaliti di fronte e alle spalle da fascisti nostalgici, criptofscisti, gesuiti e gesuitanti, noi, tapinelli, ci muoviamo su un terreno che si restringe sotto i nostri piedi ogni giorno un poco di più (e qualche giorno anche molto), come la pelle di zigrino resa immortale da Balzac”.