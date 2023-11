Bolognetti continua impegno per democrazia e diritti umani

Non avevamo dubbi, soprattutto dopo la decisione di sospendere lo sciopero della fame che aveva iniziato il 9 novembre scorso, dopo il lungo silenzio ‘forzato’ impostogli sui canali social per motivi trattati in altri servizi. E una motivazione in più ad andare avanti, accanto ai tanti attestati di solidarietà venuti in tempi diversi e da più parti, documenti – come leggerete nella nota che ha diffuso Maurizio Bolognetti- che fanno riflettere su diritti, libertà e Costituzione. E proprio la ‘’ Costituzione’’ oggetto di ricorrenti disegni palesi o subdoli di riforma, come accade periodicamente nel BelPaese, con ‘’strette’’ semplificative in nome di una esigenza di efficacia ed efficienza, o di autonomie differenziata che accantonano o riducono diritti o concetti di solidarietà, è la ‘’Carta’’ da applicare e da rispettare. Il nodo è qui. E se continuiamo a fare tanti passi indietro su diritti alla cura, all’espressione, a protestare perché le Istituzioni facciano il proprio dovere è perché la Costituzione, spesso, continuano a restare sulla carta…Un appello alla coerenza.



LA NOTA DI MAURIZIO BOLOGNETTI

Articolo 21, Bolognetti (Radicali Lucani): sospendo lo sciopero della fame per corrispondere al prezioso documento di “Per il giornalismo Cnog”.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno nutrito la mia fame di democrazia e diritti umani, comunico che, per corrispondere e onorare il documento diffuso dai colleghi del gruppo “Per il giornalismo Cnog” (www.giornalistiitalia.it), ho sospeso lo sciopero della fame iniziato il 9 novembre.

Quanto scritto dai colleghi di “Per il giornalismo” recepisce in pieno le ragioni della mia azione di dialogo nonviolento. Siamo di fronte a un documento che non esito a definire prezioso e straordinario e che mi auguro possa essere diffuso, fatto conoscere e che diventi la base per una discussione urgente e non più rinviabile in tempi di capitalismo digitale, intelligenze artificiali e analfabetismi di ritorno.

Emerge da quanto scritto una comune sensibilità di cui ero certo. Che esploda, dunque, il dibattito su temi che riguardano la qualità della nostra e delle nostre democrazie, il diritto umano alla conoscenza, l’attentato contro i diritti politici del cittadino. Sono in ballo libertà fondamentali iscritte e scolpite nella nostra Costituzione, in Convenzioni internazionali e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Ripeto quanto detto a mo’ di mantra per 18 giorni: non possiamo accettare che potenti multinazionali vestano i panni del giudice, del boia, della giuria e del PM senza che chi è colpito da censure, damnatio memoriae e da fatwa digitali possa difendersi. La libertà di pensiero, di espressione e di parola è un bene troppo prezioso per lasciarlo senza regole nelle mani dei signori del capitalismo digitale e della sorveglianza

Vivano Democrazia, Libertà, Diritti umani. Grazie a “Per il giornalismo Cnog”.

Qui per leggere il documento del Gruppo “Per il giornalismo Cnog”