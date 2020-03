Per un attimo ci ha tratto in inganno con quel file siglato covit -16 e abbiamo pensato che dal vicino collegio elettorale Campania 3 avessero messo a punto un vaccino a base di sfarinato di peperoni cruschi, crescenza di mozzarella di bufala e limoni della costiera amalfitana. Speranza delusa, perché si è trattato di un errore di battitura capitato (faccio mea culpa anch’io) quando ci si alza presto per lavorare, fare gli auguri alle donne nella scia dell’ipocrisia e delle pari opportunità, o per rompere le scatole a fin di bene. E la vicenda del coronavirus, sintetizzato in covid-19, quasi fosse una missione lunare in codice, è tra queste. Sull’argomento parlano in tanti, a volte a sproposito, anche con imbecillate da campanile, a volte senza raccordarsi, a volte per scantonare nel ridicolo e nel paradossale. La Basilicata, piaccia o no, ci è finita per quel peccato originale di mediocrità e di protagonismo personale, che negli ultimi 20 anni ci ha ridotto alle pezze nel settore sanitario, in nome di una accentramento funzionale e, soprattutto, politico che ha accresciuto la migrazione sanitaria. Tutto questo mentre si è alimentato il sogno di ritorno (ne abbiamo parlato 30 anni fa) di una facoltà di medicina in quel di Potenza. Abbiamo bisogno di medici, ausiliari, tecnici e infermieri preparati e che hanno voglia di lavorare, visto l’aggravarsi delle malattie della popolazione anziana. E poi ci voleva il coronavirus per complicare le cose. Maurizio, che non se ne tiene una,e che l’appellativo di rompiscatole se l’è meritato sul campo, ma non è il solo, ironizza e non poco su certi provvedimenti da distanza al metro lineare dopo che i buoi o le podoliche (siamo in Basilicata) sono scappate dalla stalla. E poi le strumentalizzazioni sul razzismo di ritorno del tipo’’dagli al cinese’’, dimenticando che il progetto di via della Seta (interessante) ci ha buttato in un cordone sanitario stretto da Trump, Macron, Merckel per la concorrenza ai loro porti e alle violazioni sanzionatorie che hanno fatto del coronavirus ( e su questo non ci piove) una guerra sinitaria con evidente risvolti economici. Per cui la mascherina sulla bocca (utilizzata in maniera appropriata, non siamo a Carnevale)non va apposta e disposta per chi ha da dire qualcosa a fine di bene, per evitare eccessi, contraddizioni e alimentare paure. Bolognetti stia tranquillo ma “accuort’’ la febbre da covit 19 o 16…potrebbe salire e allora il Lazzaretto stanziale da quarantena mediatica ci potrebbe scappare. Nel frattempo come sta accadendo dalle nostre parti qualcuno tenta l’ambo al gioco del Lotto: 19, naturale, e 90 la paura da infezione. Per il Lazzaretto o per il Lazzarone.Beh, Maurizio, consulta la smorfia per il terno e la quaterna. In caso di vincita, d’obbligo la beneficenza per quanti soffrono nelle zone rosse e di altri colori…



LA NOTA DI MAURIZIO

Covid-19, Bolognetti: Per ora non hanno abolito la libertà di parola e di opinione.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e Membro del Consiglio generale del Partito Radicale.

L’aria è satura di ipocrisia e dei commenti di coloro che adesso invocano unità e dicono che non possiamo criticare il governo.

Molti di costoro (parlo anche di presunto ceto dirigente) fino a pochi giorni fa erano impegnati a parlare di allarmismo, a confondere la questione sanitaria con altro; loro sì a strumentalizzare. Ve lo ricordate il trattamento riservato a Zaia quando chiese la chiusura delle scuole? Ve lo ricordate il trattamento riservato a Bardi sull’ordinanza n. 1? Lo so, adesso l’idiota di turno, in questo paese dove tutto viene ridotto a una questione di tifo da stadio, immediatamente provvederà ad appiccicarmi una qualche etichetta. Pazienza, correrò il rischio, perché devo onorare me stesso e un dato di verità. E’ ora, è questo il momento di sottolineare quel che è accaduto negli ultimi 40 giorni nella speranza che in futuro si agisca diversamente e stando al merito delle questioni.

Non è questo il momento? No, il momento è ora!

Ed è ora che avrei voglia di dire che ci sono stati atteggiamenti irresponsabili e criminali da parte di coloro che avrebbero dovuto onorare l’art. 32 della Costituzione. C’è stata sottovalutazione e leggerezza. Ve la ricordate la campagna “abbraccia un cinese”? Siamo passati dalla sera alla mattina da “abbraccia un cinese” al dover uscire con il metro in tasca e a salutarci con il cannocchiale e, poco ci manca, che non introducano anche il coprifuoco e la legge marziale dopo aver contribuito a far uscire il genio dalla lampada. Rassegnatevi, per ora non hanno ancora abolito la libertà di opinione e di parola. Per ora. Non parlate di strumentalizzazioni. Quelli che hanno strumentalizzato sono gli idioti che, per giorni e settimane, anziché occuparsi dell’emergenza sanitaria, delle mascherine che non ci sono, hanno tirato in ballo il razzismo ad capocchiam. Niente panico? E certo!!! Il panico è nocivo e non serve. Dobbiamo essere responsabili? Ditelo ai vari Conte, Azzolina e Speranza. Un fatto appare evidente: il governo della Repubblica, con i suoi comportamenti schizofrenici, ha contribuito ad alimentare incertezze, panico e paura.

E adesso sì che possiamo essere uniti, volerci bene e abbracciarci virtualmente.

Viva l’Italia e buona giornata a voi tutti.

Maurizio Bolognetti

P.S. Gli anziani sono una risorsa e non un costo che possiamo pagare.