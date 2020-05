Molti ricorderanno quel giovane studente cinese, rimasto sconosciuto, ribattezzato “Tank man’’ per aver sfidato a Pechino in piazza Tienanmen una colonna di carri armati agitando delle bandierine, per frenarne l’avanzata. Era l’aprile del 1989 e quelle proteste di studenti e operai per libertà, democrazia e giustizia furono represse nel sangue. Da allora la lunga marcia verso le riforme nella Repubblica Popolare Cinese è andata avanti con il piede sull’acceleratore nel settore dell’economia, favorita dalla globalizzazione e dal decentramento del manifatturiero e della ricerca dei Paesi Occidentali, ma con il freno a mano tirato sulle libertà individuali come le intendiamo nelle nostre democrazie, dove pure ci sono dei muri di gomma…La storia si ripete e presenta il conto in occasione della “querelle’’ sulle responsabilità nelle diffusione della pandemia da virus a corona e sul futuro di Taiwan, che dopo parentesi coloniale inglese dovrebbe tornare alla “madre patria’’ che ha una storia diversa tra la Repubblica Popolare guidata da Mao tze Tung rispetto a quella di Formosa o Taiwan guidata da Chiang kai Shek. Ieri, ma oggi, domani, la situazione è diversa e Hong Kong, a colpi di repressione interna e con una legge marziale votata a Pechino è finita nel braccio di ferro a distanza con gli Stati Uniti, che insieme a Inghilterra, Australia e Canada hanno condannato ‘’senza mezzi termini’’ la repressione in corso a Hong Kong. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato -inoltre- per settembre una riunione del G7 a Washington, al quale inviterà anche il presidente della Russia Wladimir Putin, per adottare sanzioni contro la Cina. E questo alla vigilia della campagna elettorale per le presidenziali. Ma un segnale verrà anche dalla Basilicata con la protesta #sonoancheaffarinostri non violenta del segretario dei Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, in piazza Mario Pagano a Potenza per il 4 giugno.



LA NOTA DI BOLOGNETTI

Bolognetti: Continuano a crescere le adesioni alla campagna su e per Hong Kong #sonoancheaffarinostri, promossa da Radicali Lucani.

Il 4 giugno sit-in in Piazza Mario Pagano a Potenza

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, Membro del Consiglio generale del Partito Radicale e membro del Consiglio generale dell’Associazione Coscioni.

Poco prima di lasciarci Ernesto Rossi, animatore del “Non mollare!”, coautore del Manifesto di Ventotene, l’antitotalitario Ernesto Rossi, ebbe ad inviare una missiva a Massimo Mila nella quale tra l’altro scriveva: “Non c’è rimasta che una piccola fiammella: ma, il padreterno consentendolo, in certe occasioni anche un fiammifero può essere sufficiente per far saltare una polveriera”.

In questi tempi bui, in cui antichi fantasmi tornano ad affacciarsi e a prendere corpo, in questo tempo in cui osserviamo un mondo che sembra voler andare in frantumi, occorre illuminare il buio, provare ad essere la fiammella e il fiammifero che illumina.

Più volte ho citato in questi mesi la straordinaria conclusione del romanzo “La Peste” del franco-algerino Albert Camus: “Il bacillo della peste non muore mai”.

In un tempo e in un contesto in cui montano antidemocrazia e antistato di diritto, in cui il male rischia di diventare invisibile e declinarsi in quella banalità del male di cui parlava Hannah Arendt, occorre dar corpo a un dato di resistenza e di resilienza, di lotta in difesa di principi, idee, diritto e diritti, democrazia e diritti umani.

Occorre, e con urgenza, porre al centro del dibattito politico la questione della qualità delle nostre democrazie e il tema dei totalitarismi, laddove, lo ripeto, la linea di confine tra democrazie reali e totalitarismi va sempre più assottigliandosi.

Con gioia accolgo in queste ore le adesioni di coloro che non intendono tacere su quel che sta accadendo in Cina e che vogliono gridare ai satrapi del PCC che quel che accade a Pechino ed Hong Kong ci riguarda.

La nuova legge sulla sicurezza nazionale approvata dal regime totalitario di Pechino verrà utilizzata dal Grande Fratello Xi Jinping per soffocare ulteriormente elementari diritti umani.

Nel preannunciare che il 4 giugno, in occasione del 31° anniversario della strage di Piazza Tienanmen, terrò un sit-in a Potenza in Piazza Mario Pagano, non posso fare a meno di chiedere al regime di Pechino: perché il vostro esercito lo avete definito esercito popolare di liberazione, se non ha nulla di popolare e se anziché portare liberazione porta oppressione?

Noi scegliamo la parte di coloro che in quel 1989 scesero in piazza per rivendicare democrazia, libertà e riforme. Vedo in Europa, in Italia e nel mondo troppa gente che idealmente si colloca all’interno di quel carro armato fronteggiato da un solitario manifestante.

Sì, #sonoancheaffarinostri

Segue elenco integrale di coloro che hanno aderito alla campagna #SONOANCHEAFFARINOSTRI, promossa dall’Associazione Radicali Lucani.

In queste ultime ore hanno tra gli altri aderito: Nicola Valluzzi (sindaco di Castelsaraceno), Gianluca Palazzo (sindaco di Rotondella), Carmine Cocozza (già sindaco di Auletta), Egidio Nicola Ponzo (già sindaco di Latronico) Domenico Muscolino (già sindaco di Castelsaraceno), Francesca Scopelliti (Fondazione Enzo Tortora), Dino Paradiso (attore), i giornalisti Mariapaola Vergallito, Massimo Calenda, Leonardo Pisani, Paolo D’Aleo, Biagio Marzo, Mario Bochicchio e Paolo Sinisgalli, i consiglieri comunale Vincenzo Destino, Giovanni De Santis, Alessio Alberti, Mimino Ricciardi, Eugenio Aceto e Veronica Turiello, Luca Braia (Consigliere regionale), Paride Leporace e Nicola Timpone e Vittorio Laviano.

