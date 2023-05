Blanca, madre e combattente. Un simbolo della lotta antifascista

Uno scatto del 1984 di Orlando Valenzuela diventato una icona della rivoluzione sandinista, destinato a ispirare quelle donne legate alla propria terra e al futuro dei figli, pronte a imbracciare l’arma per difendere entrambi. La ex guerrigliera Blanca Lopez vive oggi a Siuna e le è rimasto il nome di miliziana di Waswalito, nel dipartimento di Matagalpa ,e un figlio allora un neonato e oggi un uomo. Francesco Calculli ne ricorda la figura. Un esempio per tante donne, che a diverse latitudini lottano per la libertà, issando la bandiera del coraggio e di una rivoluzione che è militanza. Sempre. Anzi. Siempre…

A “MILICIANA DE WASWALITO”, SIMBOLO DELLA LOTTA DELLE DONNE CONTRO IL FASCISMO!

Blanca López, contadina e guerrigliera sandinista, allatta con un braccio suo figlio Antônio López e con l’altro porta un fucile sovietico AK-47. Nicaragua, 1979. Questa foto ha simboleggiato la lotta del popolo nicaraguense contro la dittatura fascista di Anastasio Somoza e oggi ispira le donne di tutto il mondo che lottano per i loro diritti e la libertà del proprio Paese. Blanca ha trionfato, e oggi rimane una contadina nella città di Siuna. Nonostante la dura vita in campagna, il sorriso sul volto di Blanca rimane lo stesso e quell’immagine, catturata durante la guerriglia, non solo ha ispirato la lotta dei popoli del mondo per la libertà e l’indipendenza nel secolo scorso, ma continua costantemente a ricordarci che tutto ciò che abbiamo conquistato con il sangue e con il dolore – la libertà, la democrazia – non è un’acquisizione perenne, ma deve essere difeso giorno per giorno contro tutti i regimi fascisti , al di là della faccia con la quale si presentano . E non per forza o solo al fronte, ma nella società tutta. Viva la lotta delle donne contro il fascismo! ( Francesco Calculli )