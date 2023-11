Biblioteca a Grassano? Luberto: “Ci siamo attivati, ma tempo al tempo”

Non è la prima volta che i consiglieri comunali di ”Noi per Grassano” insistono sulla riapertura della biblioteca per i ragazzi e ne evidenziano la valenza culturale per la comunità locale, citando quanto fatto da altre realtà, come è scritto nel comunicato stampa che riportiamo di seguito. Ma è opportuno capire dov’è il problema: Biblioteca chiusa per mancanza di organici. Tema ricorrente in centri grandi e piccoli della Basilicata che devono fare i conti con la carenza di risorse e con una scala di priorità, differenti da caso a caso: dai ruoli tecnico amministrativi a quelli ambientali, dai servizi sociali alla polizia municipale, dai servizi sportivi a quelli culturali.” Ho avuto modo – dice il sindaco Filippo Luberto- di ribadire anche di recente, in consiglio comunale, che la mancata apertura della biblioteca è legata a una carenza di organici. E’ nostra intenzione garantire questo servizio e abbiamo dato mandato alla struttura comunale di individuare fondi ed esperire una valutazione esterna. Certo se avessimo potuto contare su risorse come i Pio, per esempio, dei quali hanno potuto fruire i Comuni della Val d’Agri e dintorni avremmo potuto avere alcune certezze. Le difficoltà ci sono e lavoriamo sulle priorità, che a fine anno sono tante”. Attendiamo sviluppi e, come ripete un antico adagio, ”tempo al tempo”.



LA NOTA DEL GRUPPO CONSILIARE ” NOI PER GRASSANO”

Parafrasando il Leitmotiv dello storico programma di Rai 3 “Chi l’ha visto”, i consiglieri della lista Noi per Grassano erano in procinto di interrogarne i conduttori dello stesso per avere notizie sulla scomparsa della Biblioteca comunale di Grassano; invero la stessa risulterebbe “in vita” ma chiusa e non accessibile per la comunità da circa sei anni. Emerge pertanto, ed è oltremodo singolare, l’osservazione della discordanza rispetto a piccoli comuni, con densità demografica decisamente ridotta, che tengono aperte o addirittura inaugurano tali presidi culturali e non solo. E senza scomodare l’assioma affermato nel suo libro dalla Presidente della American Library Association, Maureen Sullivan, “senza biblioteche non c’è democrazia”, risulta certamente innegabile il valore, oltreché culturale, sicuramente aggregativo, inclusivo e, da qualcuno definito, quale “pilastro educazionale della società”! Persino lo Statuto del Comune di Grassano ne fa espresso riferimento all’art. 64: Il Comune promuove il servizio pubblico di biblioteca concepita sia come luogo attrezzato per rispondere in maniera specializzata ai bisogni di lettura della utenza potenziale, sia come centro di attività e iniziative in grado di rivestire un ruolo importante nella crescita culturale di tutta la comunità e dei ragazzi in particolare”.