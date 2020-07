Civiche dai colori biancazzurri e con Matera nel nome , guardando alla vocazione ambientale e agriforestale e sostenibile tra passato e presente, magari con le spighe di grano che il Bue dello stemma cittadino tiene strette in bocca. A presentare l’ultima formazione è Emanuele D’Adamo,portavoce di un movimento che intende impegnarsi per il cambiamento rompendo con il passato. E’ presto per gli apparentamenti ma, come ci ha detto Emanuele, ”non vogliamo perdere” l’ennesimo treno ( il progetto di completamento della Ferrandina-Matera -La Martella è ancora lì) per restituire a Matera autorevolezza, autonomia e opportunità per le giovani generazioni. Il programma è in pochi obiettivi e dai colori biancoazzurri.



“ MATERA LIBERA”: è il logo bianco-azzurro caratterizzante la lista civica che concorrerà in settembre 2020 alla prossima campagna elettorale nella Città dei Sassi. La nuova compagine politica materana, che per la prima volta si confronterà per la elezione della carica di Sindaco e dei Consiglieri comunali è, e sarà impegnata, riferisce il portavoce Emanuele D’Adamo ad aggregare il mondo del volontariato e tutte le altre Liste politiche impegnate all’appuntamento elettorale per la: “ tutela del patrimonio ambientale e agro-forestale, il miglioramento del sistema idrico alimentare e naturalistico, per la valorizzazione delle produzioni biologiche e per gli indirizzi di una sana alimentazione, per il potenziare del sistema socio-sanitario e assistenziale, per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture territoriali locali e nazionali, per l’introduzione di fonti energetiche rinnovabili, alternative e per una mobilità urbana sostenibile”. Per info e/o contatti email: emanueledadamo@libero.it.

Matera, 07.07.2020