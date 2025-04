Bernardi(M5S) primo a Matera sulla scheda elettorale, ultimo Cifarelli

Un responso affidato al sorteggio. Nella Prima Repubblica c’era la corsa, quasi sempre appannaggio del Pci, con tanto di attesa notturna davanti al portone del Municipio e per le altre votazioni davanti alla Prefettura per conquistare una postazione che favoriva-nelle intenzioni- l’invito agli elettori a fare la scelta giusta. L’ultima postazione toccava nella gran parte dei casi a un altro grande partito come la Democrazia Cristiana. Retaggio del passato. Ora ci pensa la dea bendata a indicare le collocazioni. Sarà l’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi ( M5s) il primo nome, , con lista collegata, a comparire nella scheda elettorale per le elezioni comunali di Matera del 25 e 26 maggio. E’ quanto è emerso oggi a Matera nel corso del sorteggio delle postazione dei sindaci e delle liste collegate, effettuato presso la commissione elettorale insediata presso il Comune di Matera, che ha convalidato tutte e 18 liste presentate con 5 candidati sindaci. Al secondo posto sarà riportato il candidato sindaco Antonio Nicoletti (Nicoletti per Matera capitale) con le liste Io Sud, Forza Italia, La Scelta giusta, Fratelli d’Italia, Acito Unione di centro . Terzo sarà Luca Prisco per la lista Democrazia materana, quarto Vincenzo Santochirico per Progetto Comune e quinto Roberto Cifarelli (Matera democratica) con le liste Matera nel cuore, Matera in Azione, Matera democratica, Periferie per Matera, Matera 2030, Matera Futura, Basilicata Casa Comune, Volt e Socialisti + Europa. La commissione elettorale ha anche proceduto ai sorteggi dei candidati sindaci e delle liste, tutte confermate, per le elezioni nei Comuni di Bernalda, Montalbano Jonico e Irsina. Candidati sindaci e consiglieri al lavoro con il tradizionale porta a porta, le telefonate ( tante a vuoto, quando si tratta di numeri sconosciuti), i social e gli incontri al bar o in piazza o tramite amici comuni, che non vediamo (continua ad accadere) da lungo tempo…