Bernardi fa 18 con Lisurici, in attesa della quadra in giunta e in maggioranza

La notizia era nell’aria da un po’ ed è stata ufficializzata in Municipio, nel corso di una conferenza stampa, che ha sancito l’ingresso in maggioranza come ‘’indipendente’’ del consigliere comunale Francesco Lisurici, eletto nelle fila della Lega a settembre 2020, poi passato in Coraggio italia nel 2021 e ora nella coalizione vincente, con un ‘’Patto per la città’’ – che riportiamo più avanti- condiviso dal sindaco Domenico Bennardi e dalla maggioranza, che ora puo’ contare su 18 consiglieri. E la presenza per dovere o per saperne di più, di esponenti di giunta, dei partiti di coalizione (M5S, Psi-Europa Verde,centro democratico gruppo misto) e di opposizione come Matera 3.0, Fratelli d’Italia e altri, ha confermato che su quella ‘’novità’’ potrebbe giocarsi le fortune e la tenuta della maggioranza guidata da Domenico Bennardi, che mantiene la delega al turismo. Una delega che richiede competenze, tempo e lungimiranza nel portarle avanti. Per ora la giunta non si tocca, come ha precisato, il sindaco pur in presenza di una verifica da effettuare per il ‘’giro di boa’’ di metà mandato e che potrebbe portare a un cambio alla guida del presidenza del consiglio comunale. Antonio Materdomini, ma per ora nulla di certo, potrebbe passare la mano e assumere un ruolo di maggiore visibilità in vista di una possibile candidatura alle Regionali. Ma per ora sta bene dov’è, ha ricordato Bennardi, consapevole delle fibrillazioni interne di alcuni consiglieri che in passato non hanno nascosto ‘’desiderata’’ per mettere a disposizione esperienze e impegno. Cose che potrebbero passare per la filiera dei beni comuni o per quello che saranno, condizioni permettendo, nelle Fondazioni di oggi o di domani. Tutto da vedere anche in altri comparti della maggioranza, magari rivedendo l’attribuzione di deleghe che finora hanno avuto scarsa efficacia, poco comprese dalla cittadinanza in termini di ritorno per l’economia cittadina e non ha dato risposte- per questo o quel motivo ai problemi di Matera. E allora Lisurici, con il Patto condiviso, al momento svolgerà un ruolo di proposta interassessorile, senza deleghe e portafoglio, come si suol dire. Una iniezione di vitamina ‘’FL’’, dalle iniziali del neo consigliere di maggioranza, del ‘’non si vedrà con un incarico ufficiale ma si farà sentire’’ per farla breve.



Poi si vedrà ha ribadito il sindaco Domenico Bennardi, che ha ricordato come dalla sua maggioranza siano andati via quattro consiglieri “e che -ha precisato- farebbero bene a dimettersi, per rispetto agli elettori’’. Un concetto che in democrazia vale per tutti, ma che il legislatore continua a ignorare, favorendo i continui cambi di casacca: dal Parlamento, ai consigli regionali e comunali, che stanno contribuendo- tra gli altri – a una disaffezione verso la politica e il calo dei votanti ne è un esempio. Maggioranza Bernardi alla prova di tenuta nei prossimi consiglio comunali, nelle commissioni e in città. I problemi sono tutti lì, aldilà della buona volontà degli amministratori e delle oggettive difficoltà a dover operare con una macchina comunale soprattutto nei settori tecnici ,che evidenziano carenze di organico. Serve mettere a punto una scala di priorità e affrontare i problemi con concretezza e competenza. La scommessa è qui, anche attraverso un maggiore dialogo e confronto con i consiglieri e con la città. Lisurici, che conosciamo dalla Prima Repubblica, è un imprenditore abituato a lavorare ‘’a palla svelta’’ ,per citare un termine sportivo, che vuole ottenere e vedere dei risultati. Ma servono pazienza e, talvolta, fare sangue amaro- come si suol dire- quando si perde tempo in polemiche da dimensione social (e lo abbiamo ascoltato ieri in consiglio comunale) che allontanano tensione e attenzione sui problemi della città. Buon lavoro. Matera ha bisogno di risposte , credibilità e di tanta concretezza.



PATTO PER LA CITTA’

Sin da settembre 2020, quando sono stato eletto consigliere comunale di Matera, ho esercitato il mio mandato con entusiasmo ed impegno.Sono stati due anni di battaglie, condotte insieme ai colleghi dell’opposizione, per rendere migliore la città e la vita dei cittadini. Tutto questo, però, non basta.

Servono azioni massicce, che diano risposte più concrete ai materani.Chi mi ha eletto, sa bene che il mio obiettivo in politica è quello di contribuire in processi che hanno come fine il bene comune.

Negli ultimi 15 anni, mi sono sempre occupato di imprese, commercio, turismo, sport e sociale, tanto da presidente di Confesercenti provinciale quanto da consigliere e componente della giunta della Camera di Commercio di Basilicata con delega al turismo, carica che attualmente ancora ricopro, oltre che da dirigente in associazioni sportive.Oggi credo che questa esperienza maturata negli anni insieme ad un gruppo nutrito di amici ed amiche, sia giusto metterla a disposizione della nostra città, collaborando con l’attuale maggioranza per dare un impulso, oltre che una svolta tangibile, a partire proprio dallo sport, del commercio, dal turismo, dalla cultura e dal sociale, attraverso progetti e obiettivi che mi impegno sin da ora a portare a termine nel breve periodo. Il primo punto su cui bisogna lavorare è sicuramente la programmazione del bando eventi, prevedendo un bando specifico per il Natale del 2023, che comprenda il Presepe Vivente (quest’anno compie 800 anni la prima Natività vivente realizzata nel 1223, a Greccio, da San Francesco D’Assisi) ma anche le celebrazioni per il 30esimo anniversario dell’inserimento di Matera tra le città

Unesco, avvenuto il 9 dicembre 1993.

Tale operazione, va fatta entro l’estate, per promuovere in modo adeguato le iniziative a livello turistico, così come la programmazione degli eventi va gestita in modo tale da comunicarli almeno 8 mesi prima.In prospettiva, occorre lavorare per avere 3 o 4 eventi strutturati di respiro nazionale e internazionale, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con la CCIAA in primis, oltre che con la Fondazione e l’APT di Basilicata. Ecco perché è opportuno che la Giunta comunale di Matera annoveri al suo interno un assessore al turismo a tempo pieno. La materia è troppo strategica per essere gestita ad interim dal sindaco, già impegnato di suo nel suo ruolo istituzionale principale.Oltre al turismo, vanno affrontate in tempi brevi anche la questione della gestione degli impianti sportivi, irrisolta da anni e tutt’ora ingarbugliata, e quella della necessità di alloggi popolari che, con la crisi economica ed energetica, è diventata ormai una vera e propria emergenza. Ciò si può realizzare sottoscrivendo le necessarie convenzioni con l’Ater, per consentire nuove costruzioni, ma anche alienando le case costruite nel anni passati per recuperare le risorse utili all scopo.

Letto, confermato e sottoscritto

Francesco Lisurici

Sindaco Domenico Bennardi