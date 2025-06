Bernalda in piazza per la pace a Gaza. Stop a genocidio e ”sì” a due Stati

Due pensieri, due frasi, come riportato nella locandina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Leone XIV ricordati da quanti sabato 14 si ritroveranno in piazza Plebiscito a Bernalda( Matera) con una piccola torcia elettrica,per simboleggiare le vittime del genocidio a Gaza e per dar voce ”alle atroci ingiustizie in atto!” . E il testo del volantino che spiega i motivi dell’iniziativa sono un invito a riflettere e a mobilitarsi, contro indifferenza, silenzi, complicità e assenza di condanne ufficiali non più tollerabili. La nostra Costituzione e il buon senso parlano chiaro



IL VOLANTINO DEGLI ORGANIZZATORI ” Pace per Gaza, Stop al genocidio. Due popoli, due stati”

Il 10 maggio scorso Israele ha approvato

all’unanimità il piano di completa pulizia etnica

dei Palestinesi a Gaza. Israele prevede di

conquistare militarmente il 90% del territorio

della striscia e rinchiudere l’intera popolazione

nel restante 10%, dentro una piccolissima

aerea al confine con l’Egitto. 2.200.000

persone verranno deportate con la forza, a

tempo indeterminato, in un’area di 45km²,

stiamo parlando di circa 50.000 persone per

km², ovvero una persona ogni 20 m², uno

spazio di 5m. x 4.

È la stessa identica cosa che fecero i nazisti

con gli Ebrei nel ghetto di Varsavia.

La gente Palestinese che si ribellerà, verrà convinta con una raffica di mitra AK47.

Dentro la striscia di Gaza non ci sono più nemmeno gli osservatori dell’Onu,

cacciati anch’essi con una violenza inaudita, nell’area in cui si prevede di

deportare oltre 2 milioni di esseri umani, in maggioranza bambini, donne, persone

fragili. Non c’è nulla di nulla: niente acqua potabile, niente servizi igienici, niente

elettricità, niente ospedali, niente scuole, il nulla assoluto.

Per questi reclusi, dopo 500 giorni di bombardamenti e massacri, adesso in attesa

di essere etnicamente spazzati via, a discrezione dell’esercito israeliano è

previsto solo un pacco alimentare, consegnato solo dietro riconoscimento

facciale, con il minimo di calorie appena necessarie per sopravvivere. Le razioni

prevedono solo cibo secco o conservato, senza nulla di fresco. Saranno concessi

in tutto solo 60 camion di merci al giorno, contro i 600 che prima del genocidio

erano considerati dall’Onu il minimo indispensabile.

“Si sta sperimentando, con tecnologie avanzate ed intelligenza artificiale,

qualcosa che potrebbe essere usato domani contro gruppi di cittadini anche dei

paesi Occidentali” (Meron Rapoport, giornalista Israeliano).

Il tutto per una popolazione che conta il 30% di bambini con malnutrizione acuta,

con diversi casi di malattie, con feriti, invalidi, persone fragili, percentuale

destinata a salire ulteriormente perché Israele ha comunque deciso di continuare

il blocco totale del cibo finché vorrà.

Fino a quando tutto questo dovrà accadere?

I vari ministri del governo Netanyahu parlano apertamente di conquista definitiva

di Gaza, quindi da questa “zona umanitaria” i palestinesi potranno uscire solo da

morti, oppure rinunciando per sempre alla loro terra…..

Allora cosa facciamo?

Tanti sono già scesi in strada per manifestare contro i crimini e la fame a Gaza.

Cosa diremo quando ci verrà chiesto perché non abbiamo fermato questo

genocidio?



NON IN NOSTRO NOME

Gaza muore, ma con Gaza muore il mondo che abbiamo conosciuto, in cui siamo

cresciuti, muore il diritto, muore la morale, muore l’etica, muore l’umanità. Gaza

muore anche per la nostra indifferenza. Un Occidente muto, una vergogna storica.

Per questi motivi anche le cittadine e i cittadini di Bernalda e Metaponto hanno

ritenuto giusto scendere in piazza questa sera, insieme alle autorità civili, militari e

religiose, per dire BASTA a tanto silenzio ed indifferenza.

Vorremmo suscitare, oltre ad un dibattito in Parlamento, visto che si stanno

attualmente finanziando fondi per il riarmo su suggerimento della Nato (per la modica

cifra di 5 miliardi l’anno), il riconoscimento dello Stato di Palestina secondo i confini

del 1967, la condanna dello sterminio a Gaza, la liberazione degli ostaggi nelle mani

di Hamas, la fine dell’occupazione illegale della Cisgiordania, la condanna dei crimini

di guerra di Israele e la sospensione degli accordi di associazione tra U.E. e Israele

per le ripetute violazioni del diritto internazionale.

Chiediamo un impegno immediato anche alle nostre autorità territoriali civili e

religiose, alle associazioni qui presenti tutte, per invocare un cessate il fuoco, una

tregua sicura e duratura, per liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani dei

terroristi, per portare a Gaza tutti gli aiuti umanitari e le garanzie di sicurezza anche

per gli stessi operatori. Serve uno sforzo diplomatico e politico ancora più forte.

Chiediamo pace, dialogo e negoziati. La giustizia e la pace esigono il rifiuto di ogni

forma di terrorismo e il rispetto della dignità umana da parte di tutte le fazioni in

conflitto.

Chiediamo il riconoscimento pieno del diritto all’autodeterminazione del popolo

palestinese e la creazione di due Stati, come richiesto da decenni dalle Nazioni Unite.

Infine si legittimi la Corte Penale Internazionale di Giustizia in tutti i consessi europei e

internazionali.

Bernalda, 14 giugno 2025

HANNO ADERITO

ACLI

AGESCI

ANPI COM. PROV. MATERA

ARCI “METAFORA”

Associazione VIVA

AZIONE CATTOLICA

BERNALDA RUNNERS

BIKERS PER LA VITA

CEA BERNALDA E METAPONTO

Circolo Culturale B.GRIECO – BERNALDA

Circolo Culturale A.INFANTINO – TRICARICO

FISTEL – CISL

FLC-CGIL MATERA

FIDAPA BERNALDA

FIDAS METAPONTO

SPI-CGIL Matera

KRIKKA REGGAE

LABORATORIO BENE COMUNE BERNALDA

MABEM

MATERA UISP, APS

MIGRANTI TUTTI

MOVIMENTO IN COMUNE BERNALDA

OCCSE METAPONTO

PEPPINO CAMPAGNA, ASD BERNALDA

PROLOCO BERNALDA

PROLOCO METAPONTO

RIMANI METAPONTO

RIVA DEI GRECI, ASD BERNALDA

SOCIETÀ OPERAIA BERNALDA