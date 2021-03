“È trascorso ormai un mese dalle dimissioni della giunta, vani sono stati i miei tentativi di trovare un compromesso tra le parti. Molteplici gli incontri protratti per ore, giorni. A nulla è valsa la garanzia da parte mia di continuare senza alcuna contaminazione ideologica il progetto cominciato assieme poco meno di due anni fa, a nulla è valsa la rassicurazione che il programma elettorale sarebbe rimasto intatto, nonostante una scelta che resta esclusivamente personale ed individuale. Il passo indietro imposto al sottoscritto è sempre lo stesso, le posizioni sono troppo rigide per trovare soluzioni alla crisi con la stessa giunta.”

Inizia così un comunicato stampa del Sindaco di Bernalda Domenico Raffaele Tataranno con cui comunica la nomina di una nuova giunta comunale di esterni “Dopo l’indisponibilità della maggior parte dei consiglieri di maggioranza a ricoprire il ruolo di assessore“. Ma la crisi da lui stesso provocata con l’adesione a sorpresa alla Lega di Salvini non sembra volgere al termine. Vedremo nei prossimi giorni.

“Il dato più avvilente –scrive Tataranno– è stato leggere un comunicato che è solo un diktat, che paradossalmente sembra più “di destra” della mia stessa adesione alla lega, è una posizione di intolleranza ideologica assurda che in questo modo blocca tutti gli sforzi per sanare una rottura in maniera civile e responsabile . Una lista civica per definizione mira ad affrontare e risolvere problemi locali, è un insieme di idee politiche diverse che lavorano per un progetto comune.

Più Bernalda e Metaponto era già in partenza una formazione eterogenea di ideologie e tessere di partito, che hanno sempre convissuto in maniera democratica e che avrebbero continuato a farlo.

Formare una nuova giunta non è un mio agire in autonomia, è esclusivamente un passo in avanti per risolvere la situazione di impasse in cui versa il nostro Comune.

Il mio dovere verso tutta la comunità è uscire da questa crisi considerando soprattutto non solo la situazione attuale amministrativa ma anche quella sanitaria ed economica.

Dopo l’indisponibilità della maggior parte dei consiglieri di maggioranza a ricoprire il ruolo di assessore la scelta dei nuovi assessori è stata fatta in base alle professionalità di esterni, coinvolgendo persone provenienti dalla società civile, estranei ad ogni logica di partito, accomunati dal solo spirito di evitare al paese un commissariamento ed uno stallo dell’attività amministrativa che, in questo momento storico sarebbe disastroso.

Mi auguro che la formazione di questa nuova giunta sia appoggiata dalla maggioranza, con un atto di responsabilità.

Lunedì sarà pubblicato ufficialmente il documento con i nomi dei nuovi assessori.

L’intento è mettersi subito a lavoro per riprendere dove avevamo lasciato, ci aspettano mesi duri e difficili soprattutto con l’inizio della campagna vaccinale, Bernalda e Metaponto meritano sin da subito una compagine unita e operativa per intercettare le opportunità di finanziamento attualmente in essere e in scadenza nei prossimi giorni, nonché garantire la gestione di progetti da cantierizzare.”

IL SINDACO DI BERNALDA

DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

COMPOSIZIONE NUOVA GIUNTA COMUNALE

Dott.ssa Cirigliano Giuseppina: Vice Sindaco

Assessore con deleghe al:

TURISMO – IGIENE URBANA – VERDE PUBBLICO – DECORO E

ARREDO URBANO – PATRIMONIO – DELEGHE PER LE FRAZIONI

Dott. Greco Peppino Diomede:

Assessore con deleghe al:

BILANCIO – POLITICHE FINANZIARIE

Dott. Capobianco Rocco Luigi

Assessore con deleghe al:

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E TERRITORIO – AGRICOLTURA –

PROTEZIONE CIVILE

Dott.ssa Viggiano Tiziana

Assessore con deleghe al:

GESTIONE DEL PERSONALE – POLITICHE SOCIALI – SCUOLA –

CULTURA

Perrone Antonio

Assessore con deleghe al:

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA – ATTIVITA’ PRODUTTIVE –

MOBILITA’ – VIABILITA’ – TRASPORTI – SPORT – SERVIZI CIMITERIALI