Bernalda e il consiglio comunale. Cosa dice il regolamento

Seduta del consiglio comunale di Bernalda disertata dalle opposizioni per via di una istanza, da quanto riporta un comunicato stampa, di chiarimento su motivi e tempi di decadenza dei consiglieri comunali. Basta questo per non tenere i lavori consiliari. Aspetti tecnico organizzativi che vanno chiariti nelle sedi di opportune. Nel frattempo si lavori. Bernalda ha bisogno di essere governata e di scelte per la comunità



LE ISTITUZIONI SONO UNA COSA SERIA!

Oggi in Consiglio Comunale si è verificato un atto gravissimo, fortemente irrispettoso dell’istituzione municipale e lesivo del dovere di rappresentanza dei cittadini: la totale assenza dei Consiglieri di Minoranza al Consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale.

Tale atto, senza precedenti nella storia democratica della nostra comunità, si pone come obiettivo quello di delegittimare, ingiustificatamente, la Compagine Amministrativa risultata vittoriosa alle ultime consultazioni elettorali comunali.

Una nota fatta pervenire al protocollo dell’Ente testualmente recita:

”io sott. Giuseppe Gallotta, in rappresentanza del gruppo dei consiglieri eletti della lista che rappresento comunico che non partecipiamo ai lavori consiliari odierni, in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti adite”.

Questa comunicazione evidenzia la superficialità e l’impreparazione di chi scrive in quanto:

1. Non si è costituito ancora alcun gruppo consiliare e quindi, nessuno degli eletti, tantomeno il Dott. Gallotta, può attestarsi il diritto di parlare a nome di più consiglieri;

2. Le motivazioni addotte nella comunicazione risultano insussistenti in quanto la richiesta di chiarimenti alle autorità adite (senza aver specificato quali) non rappresenta una motivazione valida, secondo le vigenti norme, per giustificare l’assenza di un Consigliere nella seduta odierna. Pertanto l’assenza dei Consiglieri di minoranza è da ritenersi totalmente ingiustificata;

3. È il caso di rammentare che l’art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale così recita: “il Consigliere che, senza giustificato motivo adeguatamente documentato, non partecipi al Consiglio per tre sedute ovvero a cinque sedute nell’anno solare, è dichiarato decaduto”.

Quanto detto rappresenta plasticamente l’enorme gravità dell’atto irresponsabile che la minoranza ha deciso di mettere in campo quest’oggi a discapito della volontà espressa nelle urne dai cittadini.

Esortiamo i colleghi consiglieri di minoranza a rivedere le proprie posizioni e a partecipare alla prossima seduta consiliare.

Ne va della loro credibilità politica e soprattutto del sacro rispetto delle Istituzioni.

Il gruppo consiliare di maggioranza è pronto a mettere in campo ogni azione necessaria a tutela della propria onorabilità riguardo alle fantasiose illazioni di questi giorni, talmente gravi da risultare perseguibili penalmente.

Rimaniamo fedeli al mandato elettorale dei cittadini e manifestiamo sin da ora la disponibilità ad un confronto costruttivo, anche con chi la pensa diversamente da noi, nell’esclusivo interesse della Comunità di Bernalda e Metaponto.

GRUPPO POLITICO PRIMA BERNALDA E MATAPONTO MATARAZZO SINDACO