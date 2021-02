La decisione del Sindaco di aderire alla Lega di Salvini è stato il classico fulmine a ciel sereno che è caduto sulla comunità di Bernalda.

Avevamo già dato notizia dell’imbarazzo del PD che aveva sostenuto la corsa alla vittoria di Domenico Tataranno (https://giornalemio.it/politica/limbarazzo-del-pd-di-bernalda-per-ladesione-del-sindaco-alla-lega/) ed è di, poche ore fa l’annuncio delle dimissioni della capogruppo consiliare di maggioranza della lista “Più Bernalda e Metaponto” Barbara Lombardi e degli assessori Eliana Acito, Domenico Calabrese e Nicola Grieco al fine di effettuare “una verifica” circa la possibilità di portare avanti il progetto amministrativo varato nel 2019.

Il tutto è contenuto in una nota a firma congiunta degli interessati con cui si prendono le distanze da questa scelta del primo cittadino : “Dopo un ampio confronto resosi necessario a seguito dell’inaspettato tesseramento del sindaco Domenico Tataranno con la Lega, i sottoscritti …in qualità di consiglieri comunali di “Più Bernalda e Metaponto”, ritengono doveroso precisare che tale scelta individuale non coinvolge in alcun modo gli scriventi componenti del gruppo consiliare, la cui identità, totalmente estranea e distante dalle idee e dalle politiche espresse dalla Lega, è stata sempre messa da parte in favore di un comune progetto civico.”

E si aggiunge che solo “Per il bene della comunità, sentiamo il dovere di farci garanti di quel progetto che nel maggio 2019 univa nuove energie a quelle della precedente amministrazione in una esperienza di civismo, largamente suffragata dall’elettorato, che vedeva tante anime politiche diverse condividere un comune obiettivo concretizzato nel programma elettorale in corso. Abbiamo riflettuto tanto e il peso della responsabilità che sentiamo ci impone di assicurare quella stabilità che la nostra comunità merita, non solo per la necessità di portare avanti gli obiettivi prefissati, ma anche per il particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il nostro obiettivo principale è evitare alla comunità l’ennesimo commissariamento, mettendo in campo tutte le energie e la totale disponibilità a portare avanti quel progetto, se sarà possibile.”

Assicurando che “…vigileremo, che quella scelta personale non andrà ad inficiare il lavoro finora svolto….ne quello da svolgere ancora….”

Ed è “ai fini di una verifica della possibilità di portare avanti il comune progetto civico esclusivamente secondo i principi su cui è nato nel 2019…” che la capogruppo Lombardi si è dimessa e gli assessori Acito, Calabrese e Grieco hanno “rimesso le proprie deleghe assessorili nelle mani del Sindaco“.