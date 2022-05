E’ una cancrena che erode fino all’osso il BelPaese da sempre.” Mani pulite” è passata invano, tra seconda e terza Repubblica, con una inarrestabile pletora di faccendieri, opportunisti, voltagabanna, ipocriti, tessitori di larghe e deboli intese, a proprio agio nel governo del ”tutti insieme incompatibilmente”,e impegnati a spegnere le fiamme di Draghi e piromani, in vista delle elezioni che verranno, ma senza una riforma della legge elettorale credibile. Saranno ancora lì a vendersi e a svendere un’ Italia dai tanti elogi, ma con poca considerazione e peso internazionale. La questione morale denunciata e argomentata da Enrico Berlinguer, l’ultimo grande segretario del Pci, e della Sinistra europea del tempo,è ancora lì, di monito ai pseudo riformatori di oggi e ai personaggi sinistri che hanno ”sinistrato” (perdonate il neologismo) e sfaldato quel che restava di una identità e di una realtà cancellata gradualmente. Cominciata con la svolta della Bolognina e con tutto quello che ne è seguito,favorito, assecondato e cancellato negli anni. Non sappiamo se la questione morale, l’austerità in un momento difficile per il Paese (tra crisi e terrorismo),il compromesso storico di una forza con un peso di governo e il confronto con parte della Dc (è un dato oggettivo) a cominciare da Aldo Moro ,avrebbero portato a una svolta nel Paese. La morte inaspettata, a quel comizio a Padova, l’11 giugno del 1984, ha tolto al dibattito ”difficile” di quegli anni un protagonista autorevole, un lustro prima della caduta del Muro di Berlino. Nel suo pensiero, improntato al dialogo e ad esperienze interessanti come l’eurocomunismo con i francesi George Marchais e lo spagnolo Santiago Carrillo sopratutto,c’è la coerenza d ascoltare la gente, la sua gente, compagne e compagni, sopratutto nelle fasi difficili del Paese. L’analisi su Enrico Berlinguer continua e con una eredità, purtroppo, portata avanti da pochi e con tanto rammarico vista la ”gran voglia di Sinistra” che c’è nel Paese. A parlarcene con una argomentata riflessione Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza italiana e del Comunismo di Matera, con citazioni, foto e con i titoli dell’Unità (il giornale del Pci che ha cessato le pubblicazioni durante la gestione renziana del Pd) di una grande vittoria elettorale ” Eccoci” o con quel ” Addio’’, che ha lasciato un grande vuoto nella storia della Sinistra e del comunismo internazionale.



L’ATTUALITÀ DELLA PROPOSTA POLITICA DI ENRICO BERLINGUER

di Francesco Calculli

Oggi, 25 maggio, ricorre il centenario della nascita di Enrico Berlinguer. Nel 1994, il decennale della sua morte, trascorse pressoché inosservato. In effetti, in quegli anni il mondo era ancora immerso nel clima di « fine della storia » innescato dalla disintegrazione del sistema sovietico e anche l’Italia pareva felicemente avviata a un nuovo inizio,che assumeva la forma di una « seconda repubblica ». Oggi si proietta, invece, l’ombra di una disperazione del futuro, sia sul piano globale sia su quello interno. La storia, lungi dall’essere conclusa, ha posto nuove, drammatiche sfide, delle quali l’epidemia da coronavirus e la guerra Russia – Ucraina sono le più scioccanti manifestazioni. In Italia, la seconda repubblica delle « grandi speranze » appare in fase preagonica: la crisi della politica, che viene da lontano, non solo non è risolta, ma appare aggravarsi ulteriormente. E’ quindi naturale, nel 2022, ripensare Berlinguer, perché egli elaborò un progetto a partire dalla consapevolezza della terribile serietà dell’agire politico e di quali fossero, in una società secolarizzata e quindi democratica, le sue tremende responsabilità. Nelle ultime elezioni affrontate da Enrico Berlinguer, le europee del 1984, il PCI divenne non solo il primo partito italiano, superando la DC, ma anche il primo partito della sinistra europea. Si è cercato di spiegare questo risultato inatteso, con l’indubbia emozione provocata in quei giorni dalla morte del leader.



L’emozione doveva a sua volta essere spiegata. E come, se non con il consenso, con l’adesione più profonda alle idee e alle speranze che quel leader aveva suscitato? Enrico Berlinguer ha avvertito per primo la necessità di determinare una nuova identità dei comunisti italiani: sottolineando la loro « diversità » come contributo a un nuovo ruolo, a una nuova cultura, a una nuova unità delle sinistre e delle forze democratiche non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Questo è stato l’asse fondamentale della sua azione. Alla base di tale impegno c’era la consapevolezza sempre più nitida che una grande crisi determinata dalla convergenza di crisi diverse, tutte di portata storica, ponesse l’umanità a un bivio drammatico: tra pace e guerra, tra scienza come liberazione o come distruzione, tra rinnovamento sociale e moderna barbarie, in una scena mondiale sempre più dominata dalla contraddizione tra ricchezza e povertà, tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Gli appariva sempre più chiaro, d’altra parte, che una crisi irreparabile colpiva anche il cosiddetto « socialismo reale » : espressione questa non a caso agitata dalla sinistra riformista in polemica con Berlinguer e con i comunisti italiani. La principale idea -forza che ha finito per caratterizzare la politica e lo stesso modo d’essere del PCI è senza dubbio la definizione della democrazia come « valore universale », per cui non vi può essere socialismo senza democrazia, senza libertà e pluralismo. A questo tema, Berlinguer dedicò il suo intervento alla conferenza dei partiti comunisti riuniti a Mosca nel 1969, un anno dopo l’occupazione sovietica di Praga. Credo che sia ancora vivo il ricordo del suo straordinario discorso che ebbe un’eco vastissima non solo in Italia, ma in tutta Europa e negli Stati Uniti.Tuttavia, contrariamente alla vulgata comune, nelle scelte politiche impostate da Berlinguer non c’è stato nessuno « strappo » dalle conseguenze rilevanti nei confronti dell’ Unione Sovietica, che anzi il leader comunista non smise mai di considerare come l’unico vero baluardo contro il capitalismo globale. La critica nei confronti del movimento comunista internazionale, coincise con la comprensione della nuova fase che si era aperta nella vita del nostro Paese e in quella ch’ egli definiva la « crisi italiana ».



Al cambiamento delle posizioni del PCI, e in particolare al rilievo crescente della funzione di Berlinguer, contribuirono in misura decisiva le novità dello sviluppo industriale e le grandi lotte operaie degli anni sessanta. In effetti, Berlinguer individuava l’inizio della svolta nelle grandi lotte del 1968-69, nel mutamento dei rapporti di classe e politici che esse avevano determinato.« Si produceva in quel periodo una rottura simultanea degli equilibri economici, sociali e politici sui quali aveva vissuto l’assetto complessivo del Paese dal 1947 in poi ». Si imposero una nuova analisi, nuovi obiettivi e nuove forme di lotta: si pensi all’esplosione delle lotte studentesche e giovanili, alla sempre più ampia e qualificata presenza delle donne nella vita politica e culturale ( alla cui novità e importanza Berlinguer rivolse grande attenzione), e ai cambiamenti che ne derivavano nei rapporti familiari, interpersonali, fra genitori e figli.Tutto ciò poneva « problemi difficili e nuovi » sia alle vecchie classi dirigenti ( al padronato e al governo), sia al movimento operaio e al PCI. In Berlinguer, come del resto nella maggioranza del gruppo dirigente di quel periodo, si era venuta formando la convinzione che in Italia la lotta di classe e politica si era spostata « su un terreno più avanzato e radicale ». Lo squilibrio acuto che caratterizzava la crisi italiana non poteva durare ancora a lungo senza dar luogo a processi di involuzione e repressione, e le classi dirigenti non erano in grado di risolverlo da sole in modo positivo.« Le classi dirigenti capitalistiche non sembrano avere né la capacità né la volontà di rispondere alla nuova situazione con i necessari rinnovamenti produttivi e tecnici ». La classe operaia e il PCI dovevano divenire rapidamente forze di governo. Era necessario cambiare la composizione stessa delle classi dirigenti. Il movimento dei lavoratori, è ancora Berlinguer a sottolinearlo, si è affermato come « una decisiva forza politica nazionale grazie al ruolo che ha assolto nella Resistenza , una rivoluzione democratica e popolare che ha cambiato alcuni dati di fondo della realtà italiana. La lotta per risolvere la crisi italiana è perciò una nuova tappa della rivoluzione democratica e antifascista che introduce nella società elementi di socialismo ». Ora, che l’analisi e le scelte politiche impostate dal gruppo dirigente berlingueriano non fossero una forzatura della realtà italiana di quegli anni, è dimostrato dallo straordinario impulso che l’elettorato dette alla politica e alla capacità di rappresentanza del PCI fra il ’74 ( vittoria del referendum sul divorzio, che segna una presa di coscienza senza precedenti di milioni di cattolici), il ’75 e il ’76, con due eccezionali avanzate del voto comunista. Prima nelle elezioni amministrative, poi in quelle politiche, gli elettori designavano di fatto il PCI come una forza di governo.



E’ significativo che, al culmine di quel processo, sia stato Aldo Moro a interpellare i comunisti italiani :« voi parlate di trasformazioni democratiche, di elementi di socialismo, ma la cosa interessa anche a noi e vogliamo discuterne insieme…. ». Una delle questioni più discusse all’interno e all’esterno del partito, fra quelle poste da Berlinguer, è senza dubbio la grande proposta del « compromesso storico ». Il tempo trascorso dovrebbe consentire a tutti di guardare con maggiore obiettività e freddezza, rispetto alle polemiche di allora, a una scelta strategica di grande momento, che ha esercitato un peso non indifferente nella cultura e nel senso comune, oltre che nel dibattito politico di un lungo periodo. Della questione avevo avuto modo di parlare anche in tre precedenti articoli per Giornalemio (“Quel 16 marzo 1978, il fallimento del Compromesso Storico, e il problema della democrazia incompiuta” – “Enrico Berlinguer 36 anni dopo ancora con noi “- “Critica della Metamorfosi di Luciano Canfora. Miseria d’interpretazione socialdemocratica delle vicende storiche del P.C.I.” ) Come già Togliatti in un suo articolo del 1946 aveva affermato la necessità di un « compromesso » tra forze antifasciste di diverso orientamento aventi il fine comune di democratizzare il Paese, Berlinguer pensava a un’intesa di portata storica non solo fra correnti politiche e ideali , ma anche fra classi sociali che nella nuova fase della crisi italiana, e di fronte a interrogativi che investivano l’ intera economia mondiale, potessero essere cointeressate a un discorso sulle ragioni dello sviluppo. In passato, ricordava il segretario del PCI, anche gli esponenti della sinistra si occupavano solo del « quanto dello sviluppo ». Ma oggi, di fronte a una domanda emergente soprattutto fra le giovani generazioni, « bisogna dare un senso al lavoro e battersi per misure nuove che lo garantiscano a tutti ».



E qui, la questione non è solo di « quanto produrre, ma del che cosa, del come, del perchè produrre ». Berlinguer affermava con chiarezza :« Il nostro discorso proponeva e propone alla società italiana e alle sue diverse componenti una politica economica nuova, nella quale i problemi della quantità dello sviluppo e della sua qualità, della sua espansione e delle sue finalità si saldino, e si esprimano anche in un intervento nuovo della classe operaia non solo sulla distribuzione del reddito, intervento che rimane irrinunciabile ed essenziale, ma anche sulla forma e sulla qualità dei consumi e quindi sul processo stesso di accumulazione » ( intervista a Scalfari su “Repubblica” del 28 luglio 1981). Assume un significato concreto, nel contesto di questa analisi il grande tema dell’ austerità, un discorso nel quale era presente certamente anche una componente morale di condanna contro privilegi e lussi e sprechi, che divenivano tanto più insopportabili quanto più diminuivano , nella nuova divisione mondiale del lavoro, le risorse a disposizione dell’Italia e quanto più appariva ingiusto ripartire queste diminuite risorse solo sulla base del prezzo. L’urgenza di soluzioni politiche e istituzionali della crisi italiana, d’altra parte, rendeva acuta e quasi drammatica in Berlinguer la consapevolezza di quanto fosse inadeguata la realtà dello Stato e dei partiti di governo. Una denuncia della corruzione e delle illegalità dilaganti nel sistema politico divenne via via sempre più clamorosa sin dagli albori del pentapartito e nel periodo successivo. Già nel novembre del 1980, prendendo le mosse dal disastro del terremoto in Irpinia e dalla assurda inefficienza degli interventi statali, Berlinguer pone la « questione morale » al centro dell’intera crisi italiana. Sotto accusa un sistema di potere e un metodo di governo, che affermava Berlinguer : « hanno generato e generano di continuo inefficienza e confusione nel funzionamento degli organi dello Stato, corruttele e scandali nella vita dei partiti governativi, omertà, immunità per i responsabili ». Naturalmente è del tutto comprensibile la reazione di chi si era sentito colpito dalla severità di quel giudizio. Berlinguer veniva accusato, nella migliore delle ipotesi, di moralismo e di qualunquismo; nella peggiore, di volersi mettere alla testa di un violento assalto contro i partiti politici in quanto tali, elementi costitutivi della nostra democrazia. Ma si trattava di ben altro. Il segretario del PCI aveva visto nella questione morale la molla propulsiva di un cambiamento profondo della società e dello Stato, a cominciare da una riforma dei partiti e del loro rapporto con le istituzioni. Senza una rigenerazione dei partiti, il pericolo di un degrado della democrazia sarebbe diventato irreparabile.



Lo stesso richiamo alla diversità morale oltre che politica del PCI, e l’insistenza con cui le forze politiche venivano incitate a portare in primo piano uomini onesti, non compromessi con gli scandali, muovevano dall’intento di spronare i partiti stessi ad accelerare il rinnovamento, e i cittadini ad aver fiducia in una ripresa democratica. In tutte le sue prese di posizione, dunque, Berlinguer non si limitava a denunciare la corruzione dilagante nel nostro Paese, ma indicava con grande forza le vie di uscita dalla crisi italiana. Le reazioni del PSI, e in particolare di Craxi, furono rivelatrici del processo di involuzione in atto in un partito la cui storia aveva avuto tanta parte nella emancipazione dei lavoratori italiani.Ciò che non poteva essere sottovalutato, e che fin dall’inizio sollevò le maggiori preoccupazioni di Berlinguer fu che la pretesa di imporre come forza centrale e pretendente all’egemonia nell’area di governo un partito, il PSI di Craxi, che alle elezioni raccoglieva poco più del dieci per cento dei voti, non poteva non tradursi, in un ossessiva caccia ai posti di potere, alle prebende, alle tangenti, alla corruzione in tutti i gangli dell’amministrazione pubblica. Mantenere il potere da posizione minoritaria non poteva che portare a Tangentopoli. Se prima la corruzione era facoltativa, dopo non poteva che diventare obbligatoria, tanto che lo stesso Craxi la giustifica e teorizza come modo normale di fare politica nel mondo d’oggi. Ripensando al decennio craxiano, e alla pesante eredità che ci ha lasciato con il trionfo del modello berlusconiano che ha cancellato l’etica pubblica, si può comprendere l’errore di prospettiva commesso da chi ha accusato, e continua ad accusare Berlinguer di settarismo, o di aver conservato una vecchia visione delle cose rispetto alla « modernità » di Craxi.



Non voglio negare, con questo, che il segretario del PSI abbia manifestato nella conquista di luoghi di potere una spregiudicatezza e una fantasia assai superiori a quelle dei grandi notabili democristiani. In questo campo fu certamente un innovatore. Non a caso egli mirava a favorire la nascita di un gruppo monopolistico privato nel campo televisivo, in grado di condizionare il gruppo pubblico e di costituire un fatto nuovo non solo nella comunicazione, ma nella politica nazionale. Il sodalizio con Silvio Berlusconi, nato nella Milano dell’edilizia, si consolidò e si estese attraverso la tenacissima resistenza che il leader socialista oppose a qualsiasi tentativo di dare una disciplina legislativa all’emittenza televisiva. Personalmente mantengo la convinzione che il gruppo dirigente del PCI non abbia saputo cogliere tempestivamente e unitariamente, nella metamorfosi craxiana dei socialisti, uno degli indizi più significativi dello spostamento a destra avvenuto negli anni ottanta e nel periodo successivo. Basta rileggere oggi, alla luce di ciò che è accaduto nell’ultimo trentennio, ciò che Enrico Berlinguer ha detto e scritto sulla questione morale, per comprenderne la drammatica verità e attualità. Forse un partito e un gruppo dirigente che non avessero indugiato in una concezione troppo diplomatica o politicistica della realtà dei partiti e del Paese sarebbero stati più tempestivi ed efficaci nel comprendere il senso dei fenomeni degenerativi che hanno caratterizzato la vicenda italiana da Craxi a Berlusconi. Non c’è dubbio che proprio su questa forte spinta dei fenomeni degenerativi derivati tra rapporto economico e formazioni politiche, Lega e Movimento 5 Stelle sono diventate forze di largo consenso, e in buona misura, quanto più cresceva la desolante retorica dell’antipolitica e la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni. Certamente l’assassinio di Aldo Moro ha rappresentato la « rottura » del grande disegno di rinnovamento e trasformazione della società italiana di cui Berlinguer era stato protagonista insieme al leader democristiano. La precoce scomparsa del segretario del PCI ha sicuramente compromesso una ripresa e uno sviluppo di quel disegno.



Ma è difficile negare che la cosiddetta « grande svolta » della Bolognina, che portò al passaggio dal PCI al PDS, abbia a sua volta aperto la strada a un indebolimento grave del movimento operaio e della sinistra. Fu un errore segnare l’atto di nascita del nuovo partito con un cedimento di fatto alla virulenta campagna ideologica e propagandistica tendente a far credere che il cambio di nome e di pelle fosse imposto al PCI dal fatto che sino a quel momento si sarebbe identificato con « il socialismo reale » dei Paesi dell’Est . Un atteggiamento meno opportunistico avrebbe dovuto indurre non solo a difendere, ma a valorizzare l’enorme patrimonio politico e ideale che aveva portato intere generazioni di comunisti italiani a maturare un’ originale « via italiana al socialismo », intesa come via democratica fondata sulle riforme di struttura e sull’applicazione integrale della Costituzione. Ancora una volta, in altre parole, la diversità dei comunisti italiani avrebbe dovuto essere impugnata, come aveva fatto Berlinguer, come patrimonio essenziale della democrazia italiana. Non averlo fatto ha consentito che sul PCI di Gramsci, Togliatti e Berlinguer si rovesciassero due accuse poco conciliabili fra loro: di essere stato l’erede dello stalinismo e, nello stesso tempo, di essere stato uguale agli altri partiti italiani che per decenni avevano governato il Paese.



Il grande interesse che, a cento anni dalla sua nascita, si sta manifestando nell’opinione pubblica e in particolare tra i giovani per la figura e l’opera di Enrico Berlinguer, significa che i punti essenziali della sua lezione sono ancora all’ordine del giorno: l’idea – forza del socialismo come democrazia e della democrazia come « valore universale » ; l’interesse appassionato per la condizione dei lavoratori e delle donne; la richiesta a est e a ovest che proprio oggi si rivelano foriere di guerra, di ritirare missili e armi atomiche e avviare un processo di disarmo; la proposta dell’austerità come unica via per cambiare i modi di produzione e di consumo a favore di un nuovo rapporto fra nord e sud del mondo; l’impegno per ridurre le distanze fra ricchi e poveri ; la battaglia per risolvere la questione morale come condizione per rinnovare il Paese. Sono le grandi questioni su cui Berlinguer ha lavorato soprattutto negli ultimi anni, e che lo mostrano non in ritirata ma in anticipo sul proprio tempo.