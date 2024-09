Bennardi vuole trattare (a destra e a sinistra) il suo voto al Presidente della Provincia di Matera

Con un lungo post sul proprio profilo facebook il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, uno dei grandi elettori della tornata elettorale fissata per il prossimo 29 settembre per la elezione del nuovo presidente della Provincia di Matera, in quando detentore di un “voto ponderato” di peso, per il numero di abitanti rappresentato, avverte: non è per nulla scontato il voto per il candidato del centro sinistra! Una uscita che era nell’aria. Una prevedibile reazione a quello che è stato ritenuto uno “sgarro” da parte del PD di Matera, che ha sottoscritto e votato una mozione di sfiducia nei suoi confronti, insieme ai partiti di destra. E allora se il PD non si è fatto problemi ad attaccare un sindaco del M5S assieme alla destra, perchè quello stesso sindaco non dovrebbe dialogare con il candidato di centrodestra alla Provincia, oltre che con quello di centro sinistra, per stabilire eventualmente chi votare? E’ questo in soldoni il senso della nota di Bennardi che pubblichiamo integralmente a seguire. Nota in cui si parla per altro apertamente di “scambio” di voto, sebbene -per carità- riferito ad una serie di problematiche ivi elencate, ma evidentemente rivolto ad un irrisolto politico che si pretenderebbe accelerare in ambito locale. Ovvero, sollecitare il PD ad un atteggiamento più consono al percorso in essere sia a livello regionale che nazionale, nei confronti del M5S. Sicuramente in chiave delle future elezioni amministrative ma, soprattutto, per una esigenza impellente di vitale sopravvivenza qui ed ora dell’amministrazione cittadina, sempre più appesa ad un esile filo. Soprattutto dopo il venire meno del paventato appoggio del consigliere Cinnella. Vedremo come andrà a finire. Anche perchè l’uscita di Bennardi è stata anticipata, qualche giorno fa, dalle dichiarazioni della consigliera regionale del M5S Alessia Araneo che, nel corso di una intervista rilasciata a Paride Leporace nel programma Tv “Oltre il giardino”, aveva detto che il Coordinamento regionale del M5S non aveva deciso nulla in merito all’appoggio al candidato proposto dal PD alla provincia di Matera. Precisando che tale appoggio non era “ scontato perchè, purtroppo, qui si chiede sempre al M5S un gesto di responsabilità a riparazione dei danni commessi da altri, perchè mi consenta di dire, votare la sfiducia al sindaco Bennardi da parte del PD, a pochi giorni dalle provinciali non mi pare un gesto interlocutorio e dialogante.” Anticipando, pertanto, che sarebbe stata “L’Amministrazione di Matera, insieme ai coordinatori di riferimento” che avrebbero deciso “se appoggiare o meno, in base anche alla proposta che verrà illustrata per la comunità.” E allora ecco avanzare la classica domanda che nasce spontanea. Nel mentre il centro destra ha ufficializzato il proprio candidato (Giuseppe Arturo Defilippo) con una nota sottoscritta da tutti i partiti della coalizione, quel comunicato con cui i segretari regionali (Giovanni Lettieri) e provinciali (Claudio Scarnato) del PD ufficializzavano la candidatura di Francesco Mancini come di tutto il centro sinistra, era concordato con gli alleati? Perchè se così non fosse, saremmo ad un pericoloso bis della candidatura delle regionali! Della serie errare è umano…. A quanto dirigenti di partito che facciano per bene il loro mestiere?

Nel frattempo, a seguire la nota integrale di Domenico Bennardi che scrive (il grassetto è nostro): “Il 29 settembre si voterà per eleggere il presidente della Provincia di Matera. Sono elezioni particolari, perché la platea degli aventi diritto al voto è composta solo da sindaci e consiglieri comunali dei 31 Comuni della provincia. Sono in tutto 402 elettori, a loro volta scelti dai cittadini, coloro che nell’ultima domenica di settembre saranno chiamati a scegliere con senso di responsabilità il prossimo presidente della Provincia di Matera.

Da sindaco del capoluogo di provincia e da elettore, ritengo che queste siano votazioni molto importanti e che non si debbano relegare nelle sole sedi di partito o sui tavoli di ipotetiche coalizioni di centrodestra come di centrosinistra. Le coalizioni si definiscono molto tempo prima, con un progetto politico condiviso e un percorso paritetico tra le varie componenti. I singoli rappresentanti delle componenti rispettando i ruoli, non solo dei segretari ma anche di chi è chiamato al voto, e soprattutto dei cittadini delle comunità rappresentate dall’ente Provincia.

Sono elezioni importanti, perché gli ambiti e le competenze delle Province sono ancora oggi tante e rilevanti, nonostante la legge Delrio del 2014, che ha impoverito di risorse umane e finanziarie questo tipo di enti. Basti pensare alle strade provinciali, alle scuole superiori, alla tutela della flora e della fauna nei parchi e nelle riserve naturali e il pensiero va subito alle bellissime Riserva naturale nella provincia di Matera, dal bosco Pantano di Policoro, all’oasi di San Giuliano, dove è stato trovato il fossile più grande del mondo.

L’ente Provincia di Matera può dare tanto ai Comuni, ma dipende anche molto dai Comuni per un lavoro che inevitabilmente va coordinato insieme in modo sinergico. La Provincia, insieme ai Comuni, promuove e coordina attività nel settore economico, produttivo, agricolo, commerciale e turistico, come anche in quello sociale, culturale e sportivo. Si pensi solo al comparto turistico, il potenziale che avremmo mettendo ancora più in rete la capitale europea della cultura e meta turistica principale della regione, qual è la città di Matera con la bellissima provincia; ma occorre lavorare insieme su infrastrutture e strade, coordinare strategie comuni.

Cosa dire poi della biblioteca provinciale di Matera, presidio culturale fondamentale per la città dei Sassi e non solo, visto che molti giovani che la frequentano sono studenti della stessa provincia; un luogo spesso minacciato da rischio chiusura, ridimensionamento, scarsa attenzione e scarsi finanziamenti, con un patrimonio librario e artistico eccezionale, che però non ha ancora nemmeno un bibliotecario, il quale non riesce a prolungare il suo orario. La biblioteca non riesce a connettersi al meglio con gli altri contenitori culturali della città. Ma l’elenco è lungo, lo stesso Palazzo dell’Annunziata con la scelta, per qualcuno discutibile, di offrire gran parte del piano terra all’Apt Basilicata; il Palazzo ducale Malvinni Malvezzi, nostro gioiello che va tutelato, reso fruibile garantendo qualità e destinazione prevalentemente culturale. Occorrono i piani di gestione e bandi di gestione per Palazzo Malvezzi, l’oasi di San Giuliano; occorrono risorse strutturali per il Cras, il Centro Recupero Animali Selvatici, che svolge un lavoro rilevantissimo per l’avifauna lucana, ma in questi ultimi anni è sopravvissuto solo esclusivamente grazie ad alcune sovvenzioni del Comune di Matera, mentre spetterebbero a Regione e Provincia. Questi elementi sono gli “scambi” più importanti che dovrebbero stare sul tavolo della concertazione politica.

Di tutto questo mi piacerebbe parlare con i due candidati alla presidenza della Provincia, perché occorre fare una scelta che non sia dettata solo da strategie partitiche; è ovvio che gli scenari e le prospettive politiche hanno un loro peso nelle valutazioni, come sempre, ma auspico che il voto alle Provinciali sia frutto di una decisione prima di tutto consapevole verso soprattutto il bene comune, verso gli obiettivi programmatici di un ente molto importante.

Rimane qualche rammarico sul metodo: occorrerebbe sforzarsi in questa regione di non auspicare, o dare per scontate alleanze e coalizioni senza momenti di confronto preliminare tra le parti. Il confronto e la condivisione è sempre utile tra partiti e movimenti, è una fase preliminare fondamentale per definire un progetto politico e costruire un percorso in modo convinto, offrendo ognuno il proprio contributo.

Ci sono ancora due settimane, spero si possa recuperare e affrontare questa elezione paragonando idee, contenuti e programmi. Al momento ne ho visti pochi.“