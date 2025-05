Bennardi: “Un Lettieri ambiguo, tardivo e contraddittorio…che non ha a cuore il PD”

“Mi sembra una dichiarazione tardiva e contraddittoria da parte del segretario regionale di un partito che, fino a poco tempo fa, ha partecipato per oltre due mesi ai tavoli del centrosinistra con il Movimento 5 Stelle e altri partiti e movimenti, per costruire un percorso alternativo alla scelta personale di Roberto Cifarelli di allearsi con Azione, pezzi di Forza Italia e consiglieri regionali vicini alla maggioranza di centrodestra, come Pittella e Casino.” E’ questo il commento che Domenico Bennardi -già sindaco di Matera del M5S ed ora futuro consigliere comunale di opposizione- alla dichiarazione di Giovanni Lettieri a sostegno di Roberto Cifarelli. “Lettieri ha avuto tutto il tempo per schierarsi, -rileva Bennardi- ma ha preferito l’ambiguità e silenzi imbarazzanti, tanto da portare alla grave assenza del simbolo del PD in questo importante appuntamento elettorale, ripetendo quanto già accaduto a Potenza. Per i prossimi cinque anni, il consiglio comunale di Matera non avrà un consigliere del PD né il simbolo di un partito rappresentativo del centrosinistra. Michele Casino aveva dichiarato alla stampa che la sua scelta di allearsi con Cifarelli serviva proprio a spaccare il PD, e leggendo le parole di Vito Lupo, direi che ci è riuscito. Sostenere questa coalizione e chi l’ha guidata equivale quindi a sostenere chi, evidentemente, non ha a cuore il Partito Democratico. Comprendo che l’alternativa della destra non è ammissibile per Lettieri, ma rispetto a tanti silenzi inopportuni del passato, questo doveva essere un momento di opportuno silenzio per il segretario del PD.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.