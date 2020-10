Un suffragio inaspettato, soprattutto trasversale, per Domenico Bennardi, neosindaco di Matera apprezzato- come abbiamo sentito in giro e letto nei tanti commenti di associazioni, enti e cittadini- per la sua capacità di ascolto e di ‘’prendere appunti’’ sulle cose da fare. E poi si muove volentieri a piedi, anche in bici, tempo permettendo e con una richiesta sollevata da più parti di lavorare alla mobilità sostenibile con piste e percorsi ciclabili protetti, visto che sono stati smantellati e non ripristinati nemmeno dopo il ‘’cessato bisogno’’ di Matera 2019 come accaduto per contrada Pantano. Antonio Serravezza e quanti con lui, come gli amici di Sei di Matera se…che si muovono a piedi per scoprire la città, nell’augurare buon lavoro al primo cittadino, gli ricordano le ‘’priorità’’ per dare una svolta al governo cittadino e a Matera che ha bisogno di autonomia. Ci sarà da pedalare,anche senza pedalata assistita. Strada in salita. Ma accanto ha tanti volti nuovi e giovani. Buon lavoro

ED ORA…PEDALARE. FORTE!

La città ha un nuovo sindaco. Lo aspettava da tanti mesi. I materani lo ha scelto attraverso un percorso lungo.

Il mio augurio, in primo luogo, è quello di inaugurare metodi nuovi di gestione, di organizzazione, di comunicazione, di rapporti con la comunità locale; poi nella capacità di assicurare a questa nobile e straordinaria città di recuperare un ruolo sul territorio che non è solo incontrare i sindaci del circondario ma è promuovere una politica diversa capace di restituire a Matera una identità e una dignità precisa in Basilicata. Non certamente per ultimo, la necessità di iniziare ad affrontare le emergenze che aspettano da tempo risposte puntuali: sanità, lavoro, trasporto, sociale. E infine, diciamocelo con franchezza, oltre agli auguri che voglio aggiungere, Domenico Bennardi avrà bisogno dell’apporto e del sostegno di tutti i materani anche di quelli che in forme diverse non lo hanno sostenuto nei due passaggi elettorali perché al di là delle chiacchiere e delle polemicucce da quattro soldi questa città potrà tornare a coltivare una speranza nuova per un divenire migliore nella misura in cui ciascuno di noi lo vorrà veramente, in maniera convinta e solidale, puntando prima di ogni cosa su Matera. Auguri Sindaco Bennardi!