Festa in piazza e ringraziamento a quanti lo hanno largamente votato, aldisopra delle attese. Successo per Domenico Bennardi ( M5S, Psi-Verdi,Volt e Matera 3.0) che ha ribaltato il voto del primo turno con l’avversario candidato sindaco di Matera, Rocco Luigi Sassone, indicato dalla Lega e alla guida di una coalizione di centrodestra, che gli era davanti.Si è imposto con 18.830 voti (pari al 67,54 per cento dei suffragi) contro i 9050 (32,46 per cento) di Rocco Luigi Sassone alla guida di una coalizione di centrodestra. Alla vigilia, e in relazione al prevedibile calo dei votanti come accade di solito al ballottaggio, si pensava a un vento di tendenza, con un testa a testa più contenuto e con qualche timore che l’appello-apparentamento con i cittadini non potesse essere colto appieno. E, invece, contato i fatti, i voti ricevuti anche da cittadini(centrodestra compreso oltre che di area di centrosinistra) che al primo turno avevano votato in altra maniera. L’analisi del voto a dopo. E tra supporter e concittadini, ricordando il clima dell’ultima settimana che ha impazzato sui social con un intercalare ridondante, è stato normale festeggiare con lo spumante nella centrale via don Minzoni, dopo aver seguito lo spoglio on line con l’APPlicazione messa a punto da Alberto Acito con Ideama. Ma ora al lavoro e occorre pensare alla giunta, alle priorità e a far funzionare e bene la macchina comunale.



”Un successo inaspettato-ha commentato a caldo il neo sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Una cenerentola politica che è riuscita a fare la storia in questa città, senza vele, senza grandi risorse, se non le persone che sono la nostra migliore risorsa. Quando penso alle persone penso ai nostri attivisti, ai nostri candidati, ai nostri cittadini che, dopo una fase pandemica, sono molto più consapevoli nel voto. Questa è una vittoria incredibile. La gente è stata curiosa. E’ stata attratta dalle idee. Ha ascoltato, come io ho ascoltato loro.Ha vinto l’ascolto, il dialogo, lo stile sobrio, senza offese. Hanno vinto i contenuti’. E la prima cosa da fare appena insiediati al Palazzo di città? ” Tutela della materanità a tutti i costi – ha detto il neosindaco- partendo dalla sanità. Un consiglio comunale aperto dove i cittadini possono intervenire. Porre domande al governatore della Basilicata, Vito Bardi, all’assessore Rocco Leone e che non vengono a Matera per fare passerelle elettorali. Ma vengano in consiglio comunale, si confrontino con il sindaco, i consiglieri e dicano effettivamente quello che vogliono fare sul futuro della riforma sanitaria”. Per la giunta, è ancora presto? ” Sì- risponde Bennardi- stiamo ragionando. Faremo le scelte migliori in base a competenze e capacità politica”. Aperture, confronto anche con gli altri e quanti come il Pd hanno dato indicazioni di votare il candidato sindaco di M5S, Verdi-Psi, Matera 3.0 e Volt ?. ” C’è stato un appoggio anche esterno -aggiunge- Ci fa piacere, ma il governo sarà quello della coalizione. Un gruppo bellissimo, coeso. Poche forze politiche rispetto ai nostri avversari, ma partiremo da lì. Poi in consiglio comunale potranno esserci un tavolo per dialoghi sui singoli temi ma anche esternamente. Ma il governo comunale dovrà essere espressione di questa bellissima coalizione”. Chiarezza e tanti temi da affrontare come quello della raccolta differenziata dei rifiuti che, come ha detto in campagna elettorale Bennardi, dovrà essere rivisto negli aspetti organizzativi. E poi partire con il piede giusto per il funzionamento della macchina comunale e della programmazione dei servizi. Buon lavoro. E, come tutte le partenze, occorre avviarsi con il piede giusto. Non è facile… Auguri e buon lavoro.



IL NUOVO CONSIGLIO

Candidato sindaco Domenico Bennardi

tot 20

+11 consiglieri M5S, 4 Volt, 4 Verdi-Psi, 1 Matera 3.0

2 PD

1 Coalizione centro sinistra candidato sindaco Giovanni Schiuma

1 Matera Per Giovanni Schiuma

1 Matera CIVICA Pasquale Doria

2 Forza italia

2 Fratelli d’Italia

1 Lega

1 Rocco Sassone (coalizione centrodestra)

1 Matera Sempre Insieme