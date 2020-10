A stretto giro il ringraziamento di Domenico Bennardi a Coalizione Civica Matera per il sostegno al ballottaggio reso pubblico con un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio (https://giornalemio.it/politica/coalizione-civica-per-matera-invita-a-votare-domenico-bennardi/).

In una nota Bennardi scrive:“Si allarga il consenso spontaneo intorno al candidato sindaco Domenico Bennardi con il sostegno di Coalizione Civica Matera. Coalizione Civica, abbracciando il programma elettorale del raggruppamento di liste che sostiene Bennardi ha invitato ad esprimere il consenso in suo favore al ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Domenico Bennardi, nell’esprimere apprezzamento per l’allargamento del consenso in vista del ballottaggio, si è dichiarato aperto a ricevere le proposte di Coalizione civica per trovare un punto di convergenza nell’interesse della città di Matera.”