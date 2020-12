Problema vecchio quello della pianta organica o, se preferite, dell’adeguamento e del funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Matera, città che ha visto moltiplicare la domanda di servizi negli anni. Ma senza che la programmazione, tra alti e bassi, confronti tra politica e sindacati, abbia fatto sentire in maniera efficace una svolta sul piano dell’innovazione sul piano qualitativo e quantitativo. E così i nodi sono venuti al pettine con l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019, con alcuni concorsi espletati,dopo anni di inattività, e la fruizione delle opportunità temporanee consentite dal Governo per affrontare quella scommessa con l’arrivo di giovani, in prevalenza da altre province. Un passo significativo, ma non risolutivo, per dar corso alla programmazione delle assunzioni, vista la emorragia di pensionamenti a normale scadenza, con lo ”scivolo” di quota 100, di inevitabili trasferimenti quando si decide di fare altro o di avvicinarsi alle famiglie. Senza dimenticare la precarietà alimentata dall’epidemia da virus corona, con il lavoro da casa (usiamo i termini in italiano) o smart working come si dice in inglese. Situazione che ha destato la presa di posizione del presidente degli ingegneri di Matera, Giuseppe Sicolo.

“Comprendiamo il disagio segnalato dall’Ordine degli ingegneri – ha detto il sindaco Domenico Bennardi- e dai cittadini che si rivolgono quotidianamente al Comune. Stiamo lavorando per porvi rimedio, pur nella oggettiva consapevolezza che l’epidemia da coronavirus oltre a obbligare all’adozione di norme di sicurezza e all’utilizzo del personale anche in smart working ci impedisce di espletare i concorsi per l’assunzione delle diverse figure professionali. E questo non solo nei settori dei lavori pubblici e dell’urbanistica. Ma anche in altri, in relazione al pensionamento progressivo dei dipendenti. Siamo in attesa – aggiunge che in Parlamento venga approvato un emendamento che consenta la copertura finanziaria per poter contare, almeno per due anni, delle professionalità formatesi nel corso di Matera 2019. Con i dirigenti, altro settore da potenziare, dovremo individuare tutte le opportunità percorribili per colmare alcune lacune, del tipo scorrimento di graduatorie di concorsi, comandi e similari. Ma serve poter espletare i concorsi, in base alle esigenze della pianta organica e in relazione al ruolo che Matera deve avere nella fornitura di servizi e gestione del territorio”.



Un riferimento anche alla patata bollente, come l’hanno ribattezzata in tanti, della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, i cui limiti sono stati evidenziati da tutti in campagna elettorale. ” Non è facile intervenire su un servizio pensato con una impostazione che ha dei limiti – commenta Bennardi. I problemi ci sono, e lo sappiamo, ma con evidenti progressi rispetto alla fase iniziale. Continuiamo a confrontarci con l’azienda e lo faremo domani anche con il personale, che incontreremo in delegazione con i sindacati. Non ci sottraiamo al confronto con nessuno e insieme, se possibile, dobbiamo individuare percorsi e soluzioni per migliorare il servizio :dai rioni Sassi alle periferie, dove ci sono delle criticità, che va ottimizzato e potenziato”. Sotto l’albero buone nuove? E’ auspicabile. Servono risorse, buon senso e scelte precise.