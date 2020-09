“Dopo la diffusione del dato definitivo sull’esito del voto delle Comunali di Matera, il candidato sindaco Domenico Bennardi ha incontrato ieri sera i rappresentati della coalizione che lo sostiene, formata da Movimento 5 Stelle, Volt, Matera 3.0, Europa verde-Psi.

L’incontro è servito ad analizzare il risultato emerso da questa prima fase della tornata elettorale e a valutare con la coalizione il tema degli apparentamenti in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi che vedrà Domenico Bennardi contrapposto al candidato sindaco Rocco Sassone.

La riunione ha confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi da Domenico Bennardi cioè che non è previsto nessun apparentamento con altre forze politiche.”

E’ quanto reso noto in un comunicato stampa odierno con cui la coalizione che sostiene Bennardi si prepara ad affrontare da sola, senza apparentamenti, lo scontro finale con il candidato del centro destra Sassone. Una scelta coerente con il profilo della campagna elettorale sin qui svolta, sebbene ci fossero affinità evidenti con la coalizione che ha sostenuto Pasquale Doria che forse andavano perseguite.

Più difficile, certamente, era proporsi un discorso di apparentamento con il PD ed altre schegge da esso partite, sebbene lo sfondo del quadro nazionale poteva far pensare a qualche superamento delle vicissitudini locali. Potrebbero le dimissioni del segretario cittadino dem far comunque avviare un discorso che va oltre l’apparentamento ufficiale? Vedremo se in tal senso vi saranno anche input nazionali, data la visibilità della Città dei Sassi.

Certo, con questa scelta per Bennardi si prospetta tutto in salita il percorso di questo secondo round della competizione elettorale. E sulla carta sembra persino già segnato nell’esito verso un ineludibile da “dejà vue” al Comune di Potenza. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Vedremo se vi saranno novità.

“Siamo aperti al dialogo –afferma comunque Bennardi– e al confronto costruttivo con le altre forze politiche per il bene della città, ma la strada che abbiamo scelto è quella di non fare alcun apparentamento. È una scelta di coerenza politica, per rispettare prima di tutto il volere di chi ci ha votato sulla base di un programma ampiamente condiviso”.

“Anche in assenza di apparentamenti- continua Bennardi -riteniamo il confronto politico uno strumento fondamentale per chi sarà chiamato ad amministrare la città.Un dialogo che dovrà esserci anche con le altre forze politiche interne ed esterne al Consiglio per rendere più democratica l’azione di governo cittadino. L’esito del voto apre dunque una fase di rinnovamento e di confronto allargato ai cittadini che si riconoscono nel nostro programma e in una visione quanto più inclusiva possibile, nell’interesse della città”.