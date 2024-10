Bennardi: ”Matera nell’angolo alle fiere”.E allora giusta provocazione Referendum

E venne fuori la questione Matera con tanto imbarazzo nel mondo della politica, con interventi dal tono diverso (in alcuni casi livorosi) finalizzati a rafforzare il ruolo di Potenza città regione e di quello che è stato fatto per Matera 2019 con una Fondazione ridotta a un ente subregionale e l’ex direttore Paolo Verri (piaccia o no) assente- anche in video- da un evento sul decennale della proclamazione, che si terrà il 17 ottobre a Casa Cava, Senza dimenticare l’imbarazzo anche tra le fila materane sui rischi, qualora il referendum dovesse passare con il pronunciamento della Corte Costituzionale, di diventare una città marginale della Puglia. E poi ci sono le posizioni di rendita, di quanti bazzicano nella Zes culturale sperando in ritorni territoriali e personali, quando saranno approvati progetti e arriveranno risorse. E così le considerazioni e lo sfogo, comprensibile, del sindaco di Matera Domenico Bennardi, su come non sia tenuta in considerazione Matera nella programmazione turistica (per esempio) è la conferma che occorre battere i pugni sul tavolo e andare avanti perchè la Basilicata senza Matera è poco cosa. E già lo si vede in tante decisioni che vengono prese a Roma. E allora, sindaco, vada avanti ( il Comune è in Fondazione Matera 2019 e in Lucana film commission per esempio, cominci a farsi sentire e a farlo sapere all’esterno) e batta la strada dell’autonomia e delle relazioni internazionali. E se non ha competenze e forza si guardi intorno tra quanti vogliono bene a Matera.



COMUNICATO STAMPA

Il sindaco Bennardi rivendica la giusta considerazione della città di Matera da parte della Regione Basilicata.

L’idea di annettere Matera alla Regione Puglia è sostanzialmente una provocazione, ma la città dei Sassi merita di avere un peso maggiore in Basilicata. Ne è convinto il sindaco Domenico Bennardi, partendo dallo spirito che muove il recente referendum in corso di validazione. «Matera riceve granchè in termini di riconoscimento e attenzione da parte della Regione Basilicata -rimarca Bennardi- basti guardare alla sanità, rispetto alla quale c’è un divario evidente tra le due province, a scapito del trascurato Materano. Per non parlare delle fiere nazionali sul turismo dove Matera, prima meta mondiale ormai, è “ospite discreto e defilato” in uno stand della Basilicata, nel quale meriterebbe maggiore spazio e visibilità. La Regione, a mio avviso, dovrebbe avere come strategia vincente -prosegue il sindaco- quella di spingere al massimo Matera, autentica gemma e traino anche per le bellissime due province. Oggi, al contrario, noto che anche nelle fiere la nostra città non viene valorizzata come meriterebbe. Non capisco perché l’Agenzia di promozione turistica della Basilicata non sfrutta la maggiore visibilità di Matera, che viene messa al pari delle altre mete lucane. Rispettiamo questa scelta, ma stiamo valutando la possibilità di allestire nostri spazi ad hoc per le prossime fiere internazionali. Poi c’è la situazione drammatica delle infrastrutture viarie e dei trasporti -rincara la dose Bennardi- che vede alcune zone della nostra bella provincia ai limiti dell’isolamento, con strade in condizioni pietose. Situazioni che ci fanno sentire trascurati, con i giovani che appena possono scappano via, la denatalità ormai preoccupante e la sostanziale incapacità di attrarre, creando anche occasioni di formazione, a fronte di potenzialità enormi. Leggo titoli tratti da note ufficiali della Regione, che esaltano giustamente Potenza “capace di spiccare il volo”, ma qualcuno dovrebbe ricordare che Matera lo ha già fatto, essendo ormai è la meta più desiderata al mondo, quindi non possiamo metterla nell’angolino di uno stand della Basilicata alle fiere internazionali del turismo. Almeno su questo dobbiamo essere tutti d’accordo. Volendo usare una metafora calcistica -conclude il sindaco- è come avere in squadra Maradona e relegarlo in difesa».

Matera, 16 ottobre 2024