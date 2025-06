Bennardi: Matera ha risposto bene per i referendum e ha detto no ad accrocchi di potere

“A Matera, abbiamo registrato un’affluenza al referendum superiore a quella del ballottaggio per le comunali. I risultati sono stati notevolmente più alti della media italiana e la città di Matera ha superato il quorum con un’affluenza del 53,31%. Questo dato straordinario dimostra che Matera è una città che non tradisce sé stessa, che ha a cuore i diritti sociali e civili. Anche il risultato delle amministrative dimostra, evidentemente, che i cittadini non hanno ritenuto credibili accrocchi di potere che antepongono ambigue sommatorie di voti e ambizioni personali senza un vero progetto politico.” E’ questo il commento dell’ex sindaco di Matera Domenico Bennardi, ora eletto consigliere comunale, sull’esito delle elezioni referendarie ed amministrative conclusesi ieri affidato ad una nota che così prosegue: “Il candidato Cifarelli ha perso più di 3000 voti personali rispetto alle proprie liste e al ballottaggio nonostante la decima lista aggiunta, ha perso ulteriori 700 voti. Probabilmente occorre riflettere su questa perdita di consenso in quella stessa coalizione, prima di cercare alibi o peggio colpe esternamente. Eppure, si può e si deve ripartire. Ripartiamo dal dato referendario e dalla voglia di chiarezza espressa dai materani con questo voto. Adesso si apra una riflessione politica serena e onesta e si lavori insieme per ricostruire un fronte di centrosinistra, col semplice coraggio di rimanere sé stessi, coraggio che abbiamo invocato nell’ultimo comizio. Il modello politico è già esistente, ed è quello nazionale costruito su precisi simboli di partito e soprattutto su temi e obiettivi politici, come la tutela del lavoro, della pace e il contrasto alle politiche di riarmo, un modello che a Roma vede già insieme PD, M5S e AVS. Auguro buon lavoro ad Antonio Nicoletti come nuovo sindaco della città. Il Movimento 5 Stelle a Matera farà un’opposizione dura, vigile e costruttiva, ma intende farsi anche promotore di un laboratorio politico di centrosinistra, da subito. Abbiamo condotto una bella e coraggiosa campagna elettorale nella quale il M5S di Matera ha saputo coinvolgere nuovi giovani, donne e uomini della società civile. Ripartiamo da loro e dalle associazioni, dai movimenti, dal civismo, ma anche da quei partiti e forze politiche che si ritrovano in un perimetro valoriale preciso, senza più ripetere l’errore di voler creare contaminazioni strane e costruire a Matera un fronte comune contro le destre. E’ ancora necessario, oggi nel 2025, parlare di accoglienza, uguaglianza e solidarietà. Difendiamo la pace senza tentennamenti, anche di fronte a parole scomode come genocidio e crimini di guerra, come quelli che il governo Netanyahu sta ancora perpetrando.”

