Di pedalare sta pedalando eccome il neo sindaco Domenico Bennardi , con insediamento, passaggio di consegne in 24 ore con il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri, una riunione in Prefettura per gli aspetti organizzativi del Giro ciclistico d’Italia e i primi incontri operativi per conoscere la macchina comunale.

Del resto la bici, il consenso, l’ha avuto e ora gli tocca essere d’esempio per gli altri, ma forte – come ha ricordato- dell’entusiasmo dei giovani e delle donne delle coalizione Psi-Verdi, Volte e Matera 3.0, dal quale prenderà forma la nuova giunta.



” Conto di mettere a punto la giunta in due, tre settimane -ha detto Bennardi- a margine della cerimonia di consegne in Municipio con il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri. Ma conto di farcela anche prima. Prendiamoci pure qualche giorno in più per avere un esecutivo duraturo.Il numero potrebbe arrivare a nove, come l’attuale, tenendo conto dei settori. Quanto alle deleghe valuterò attentamente curricula, sensibilità. Naturalmente spazio alle donne, con ben 11 in consiglio comunale” .

Del resto le incombenze non mancano, dalla questione della raccolta differenziata che va rivista alla sanità con le funzioni dell’ospedale di Matera da rafforzare.

Ma occorre avere una macchina amministrativa adeguata, per non avere problema, sulla quale investire e per farlo occorre farlo in tempi brevi.



Del resto, come ha ricordato il sindaco uscente Raffaello De Ruggieri, si puo’ contare su appena sette dirigenti. E l’ex sindaco, che tornerà al ruolo di cittadino, ma che sarà a disposizione di Bennardi per eventuali consigli, gli ha donato un cucù,un fischietto in terracotta, comprato nel 1958 durante una domenica di maggio al Santuario di Picciano. Simboleggia il ”Gallo” e Bennardi, che l’ha fischiato, darà la sveglia a tutti.

Lo terrà sempre sul tavolo ,insieme ai buoni consigli di De Ruggieri che ha ricordato la passione per la politica di Alcide De Gasperi e apprezzato il clima di coesione ” che io non ho avuto” ha osservato con rammarico l’ex sindaco e la presenza di tante donne in consiglio. Un clima di ”dolcezza” che porterà valore aggiunto al governo della città.

” Suggerisco -ha detto De Ruggieri- di essere forti e inseguire ciò che serve rispetto a ciò che manca, come fecero i tedeschi dopo la seconda guerra mondiale: prima le fabbriche, il lavoro, poi le case’‘.

Quanto De Ruggieri, che non è riuscito a farsi eleggere nel nuovo consiglio, tornerà a fare l’Apostolo dell’Utopia come ha detto salutando la vecchia giunta, i funzionari e i nuovi inquilini del Palazzo di via Aldo Moro.