Bennardi in Arabia e a Matera anche il consiglio comunale è un… deserto

Le temperature africane di queste ore pur non essendo una concausa, hanno avvicinato il clima del politico del Consiglio comunale di Matera che è andato una ennesima volta “deserto”, a quello in cui è ora immerso il suo primo cittadino,ovvero il caldo torrido del lontano “deserto” dell’Arabia Saudita. Come era prevedibile, infatti, anche la seduta di questo pomeriggio del Consiglio comunale di Matera (convocata per le 16,30) è andata a vuoto, nel mentre il Sindaco Bennardi, a capo di una delegazione istituzionale e non, è impegnato nel deserto di AIUla. Viene ancora una volta, dunque, rinviata la elezione del nuovo presidente dell’assemblea consiliare e a cascata la nomina dei nuovi assessori in sostituzione dei “licenziati” Cotugno e Pistone se non proprio un più ampio rimpasto verso un Bennardi quater. Ma si dovrà aspettare fino a sabato (data della seconda convocazione) anche per l’esame della deliberare sulla tariffa TARI che ci toccherà pagare per il 2024, nonchè di altri atti di amministrazione corrente. Alla presidente (in qualità di consigliera anziana) Adriana Violetto è toccato fare l’appello che faceva registrare una presenza di 25 consiglieri su 32, quindi con una seduta dichiarata valida. Sembrava fatta. E invece subito dopo un intervento del consigliere Augusto Toto che chiede ed ottiene una sospensione di 5 minuti per, questa è la motivazione, avanzare una proposta sul primo punto all’odg, ovvero la elezione del presidente del consiglio comunale, al nuovo appello quella maggioranza non c’è più. Nuova sospensione di rito per una ulteriore conta. E dopo 5 minuti non rimane che registrare la presenza di soli 15 consiglieri e dunque rinviare tutti a casa al fresco dei condizionatori. In attesa della nuova seduta di sabato prossimo….che chissà se andrà a buon fine.

A seguire la nota diffusa dal Comune sulla visita in corso in Arabia Saudita: “Matera e la città araba di AlUla insieme per sviluppare turismo e cultura”

“Matera ha avviato un percorso di condivisione delle sue buone pratiche in ambito turistico e culturale con la città araba di AlUla, dove si trova il sito archeologico di Hegra patrimonio Unesco dal 2008. AlUla, infatti, sta ospitando in questi giorni una delegazione di amministratori, guidati dal sindaco Domenico Bennardi, per definire percorsi e iniziative comuni, condividendo strategie utili alla crescita di entrambe le città. Si stanno svolgendo lunghe sessioni di lavoro mattutino e pomeridiano, con visite a Hegra, Dadan, Ikmah, nell’oasi nel deserto Rub’ al-Khali. Il sindaco è accompagnato dall’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido, con il presidente della commissione Cultura, Nicola Stifano, la segretaria generale del Comune (quale delegazione istituzionale) e da altri partner esterni del progetto. L’Arabia Saudita sta investendo su turismo e cultura, rafforzando AlUla con una dotazione di svariati miliardi di dollari fino al 2035, per farla diventare principale destinazione turistica del Paese aprendosi all’Occidente. Per questa ragione, gli arabi vogliono cooperare con le nostre realtà scientifiche e imprenditoriali e con il Comune, al fine di crescere turisticamente e culturalmente, generando nuove strategie sostenibili in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. In questi giorni si stanno tenendo incontri tematici e politici, arricchiti da scambi di esperienze con gli arabi molto attenti al punto di svolta di Matera, grazie al titolo di Capitale europea che ha portato la città alla ribalta mondiale, rendendola attrattiva per artisti, creativi, innovatori oltre che per i turisti. Tra le due città è stato formalizzato nel 2023 un Patto di collaborazione, e oggi la delegazione in presenza, con quella collegata online, sta operando insieme alla squadra di lavoro della “Royal Commission for AlUla”, dopo l’accordo tra il ministro Sangiuliano e il principe Bader bin Farhan AlSaud. Si avvia così la fase operativa di un piano che vedrà coinvolti, oltre al Comune, l’Unibas, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), la Fondazione Matera Basilicata 2019, il cluster “Basilicata Creativa”, l’Istituto centrale per il restauro e il Museo nazionale di Matera, con molte altre realtà istituzionali e imprenditoriali del territorio lucano. Il programma operativo tra le due città sarà valido fino al 31 dicembre 2026, e prevede per la parte italiana azioni finanziate totalmente dal Comune di Matera senza intervento statale. Gli obiettivi formalizzati sono: promuovere la conoscenza, valorizzazione e fruizione del sito Unesco dei “Sassi” nel rispetto del suo ecosistema urbano; in ambito turistico condividere e trasferire esperienze di buone pratiche e progetti di sviluppo delle filiere produttive delle parti; programmare eventi in ambito cinematografico, artistico culturale e tecnologico; attività di promozione dei prodotti e dell’artigianato locale; attività ed eventi che coinvolgano la comunità locale e i giovani; scambio di conoscenze sulla conservazione degli edifici rupestri; conoscenza condivisa di strumenti digitali innovativi per il patrimonio culturale, Tech4You – Tecnologie per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita, rafforzamento delle strutture di ricerca e creazione di “ecosistemi di innovazione” per ricerca e sviluppo, creazione di “leader territoriali nella ricerca e nello sviluppo”, Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).”

«Sono rimasto particolarmente colpito e meravigliato dalla bellezza senza tempo di AlUla, con monumenti scolpiti nella roccia che ricordano i nostri canyon e le nostre cave. –commenta il sindaco Bennardi– Qui si respira un’atmosfera antica genuina, che riporta alle radici profonde dell’Umanità. L’Amministrazione comunale di Matera coordinerà un network di enti, associazioni e stakeholders, che possano costruire un percorso di collaborazione e cooperazione internazionale con AlUla, sul piano culturale e turistico. Una manifestazione di interesse che vedrà la luce nei prossimi giorni, perché le opportunità di collaborazione sono molteplici; loro ci chiedono collaborazione, maestranze, professionalità e know how, che forniremo attraverso il network coordinato dal Comune di Matera. Siamo molto soddisfatti per l’apprezzamento e la stima che il Regno dell’Arabia Saudita sta riconoscendo a Matera e all’Amministrazione comunale –conclude Bennardi– ma soprattutto siamo orgogliosi che le nostre buone pratiche con le realtà imprenditoriali in ambito turistico, possano divenire modelli virtuosi di sviluppo sostenibile all’estero. In questi giorni stiamo raccontando agli arabi il “modello Matera” per programmare un futuro insieme, costruendo progetti di ricerca, scambi amministrativi, supportando anche cooperazioni tra imprese e creativi».