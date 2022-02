Il 12 agosto scorso il Sindaco di Matera Domenico Bennardi sentì il bisogno di annunciare alla Città, sulla propria (https://www.facebook.com/domenicobennardisindaco/posts/356072946150335comment_id=356104942813802¬if_id=1628792577818928¬if_t=feed_comment_reply&ref=notif)) bacheca facebook, quanto segue: “Infine una buona notizia, ho chiesto il ripristino di una pista ciclabile, tra le più belle che abbiamo nell’area extraurbana, quella del Pantano. Chi come me la frequentava sa quanto sia valida anche per podisti e runners. Spero possa essere pronta in autunno.”

Un evento che tanti aspettavano. E’ passato l’autunno e sta per passare anche l’inverno ma del ripristino di quella infrastruttura, realizzata nel 2012 con un progetto di 265 mila euro di fondi regionali, che doveva rimanere sospesa per il solo 2019 – come da delibera delle giunta comunale n.511 del 28-12-2018 e successivi atti amministrativi connessi, non si è avuta notizia. E’ ancora lì a macerare sotto i pneumatici delle auto.

Oggi, della annosa vicenda se ne è occupata TRM che mi ha chiesto di ricostruirla con una breve intervista (che potete riascoltare qui sotto) effettuata sul “luogo del delitto“, essendocene noi occupati su Giornalemio.it innumerevoli volte sin dall’inizio.

Il primo cittadino che era stato preavvisato del servizio ma che non ha potuto presenziare perchè impegnato in una conferenza stampa, come avete potuto ascoltare nel servizio, ha inviato a TRM una nota in cui con una sconcertante piroetta si rimangia quanto annunciato pochi mesi fa.

E la ragione della impossibilità a ripristinare la pista dipenderebbe -come viene riportato nel filmato- dal fatto che “l’area in questione risulta essere a rischio idrogeologico molto elevato, una condizione che non consentirebbe una infrastruttura del genere“. Insomma, perdete ogni speranza, il caso è chiuso. Quella pista non si deve ripristinare.

Ma, nel prendere atto di questa novità sbucata fuori dal cilindro come il classico coniglio e con cui sembra si voglia porre una pietra tombale sulle speranze dei ciclo-podisti materani di vedere ripristinata quella struttura, nascono spontanee alcune domande a cui tocca al Sindaco fornire risposte precise alla collettività:

L’alta pericolosità di quella zona, l’ha appresa solo ora? Quel 12 agosto 2021, prima di promettere la riapertura di questa infrastruttura, non si era informato sulla sua fattibilità? Qualcuno sapeva di questo impedimento e glielo ha tenuto nascosto? Se quell’area è davvero a “rischio idrogeologico molto elevato” al punto da mettere in pericolo ciclisti e i podisti, ma non lo è anche per gli automobilisti che ora transitano in numero maggiore di prima, in ambedue i sensi di marcia? Non dovrebbe, pertanto, provvedere a chiudere anche la strada, oltre a non ripristinare la ex annessa pista? Questo “rischio idrogeologico molto elevato” che emerge solo ora (almeno per il volgo), quando sarebbe stato accertato? Prima o dopo la realizzazione della pista ciclopedonale, progettata nel 2011 e realizzata nel 2012? Circostanza che sarebbe altamente rilevante per definire la correttezza nell’avvenuto utilizzo di questo danaro pubblico. Infine, si sta facendo qualcosa per rimuovere le cause che determinerebbero quel “rischio idrogeologico molto elevato“?

Da qualunque parte la si voglia prendere questa vicenda davvero sconsolante, non fa che confermare -purtroppo- la scarsa affidabilità di chi si candida ad essere classe dirigente senza averne i numeri. E non è un bel vedere per la Città.