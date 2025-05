Bennardi: E’ una sconfitta che accettiamo con rispetto. Preoccupa disorientamento e disaffezione elettori.

Con una nota, il già sindaco e poi ricandidato alla stessa funzione per il M5S, Domenico Bennardi, “ringrazia gli elettori“, riconosce la “sconfitta” e parla del nuovo ruolo di “opposizione” in consiglio comunale, non senza rilevare preoccupazione per l'”affluenza che continua a calare….un segnale politico preoccupante, che va oltre le percentuali.” Un “disorientamento” ed “una crescente disaffezione” che interroga tutti. E magari -aggiungiamo noi- dovrebbe spingere chi si occupa di politica a non rapportarsi ai cittadini solo in occasione delle competizioni elettorali o occasionalmente. Ma provando a ricostruire in città, nei quartieri, quelle palestre in cui -ogni giorno- ai cittadini (in ossequio all’articolo 49 della Costituzione) viene garantito il diritto “di associarsi liberamente in partiti” reali, non loghi esistenti solo sulla carta o virtuali, per consentire loro di “concorrere democraticamente alla determinazione della politica nazionale“, a partire da quella locale. Perchè, questa libertà fondamentale, sancita dalla Costituzione, è un pilastro della democrazia. E l’ha fatta funzionare ottimamente per tanti decenni. Sicuramente meglio di oggi. Il M5S, che nasce come un non partito, ironia della sorte -per la sua chiarezza nella proposta politica nazionale- potrebbe fare da apripista a questa pratica insostituibile. Ne ha la voglia e la capacità? Lo potrà fare se capirà che sta proprio in questo la sua debolezza che lo ha penalizzato anche al di là di ogni oggettiva responsabilità locale nella gestione della esperienza amministrativa passata. A seguire la nota integrale di Domenico Bennardi.

«Grazie a tutte e tutti. Ora un’opposizione vigile, dura, ma anche costruttiva». E’ il messaggio del candidato sindaco Domenico Bennardi, partendo da un’analisi lucida e obiettiva del voto al primo turno. «I risultati ci consegnano un verdetto chiaro: il nostro progetto politico non ha fatto breccia. -ammette Bennardi- È una sconfitta che accettiamo con rispetto, ma non senza riflessione. Voglio ringraziare sinceramente tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia, così come le donne e gli uomini che hanno costruito con me questa proposta politica. Ora ci attende un compito diverso, ma non meno importante: esercitare un’opposizione vigile, dura quando serve, ma sempre orientata a costruire soluzioni e tenere alto il confronto democratico. Saremo presenti, attenti, coerenti. Un dato non può passare inosservato: tanto voto disgiunto, tanti voti annullati e poi l’affluenza che continua a calare. -sottolinea Bennardi- Quest’ultimo è un segnale politico preoccupante, che va oltre le percentuali. Riguarda tutti: partiti, candidati, schieramenti. E va letto con onestà. Le divisioni interne, la frammentazione delle coalizioni, l’assenza di alcuni simboli e identità politiche, sono tutti fattori che hanno reso più difficile orientarsi e riconoscersi in un’offerta politica chiara. Questo disorientamento ha probabilmente contribuito a una crescente disaffezione, ma comunque occorre che la politica torni ad ascoltare e a rappresentare, senza appiattirsi e senza perdere la sua forza più importante: il legame con le persone. Un grazie a tutta la mia squadra di candidate e candidati e sostenitori, bellissimo gruppo dal quale è opportuno ripartire. Noi ci saremo. -conclude Bennardi- Con spirito critico, ma anche con il desiderio di contribuire davvero a una città più giusta, più trasparente, emblema internazionale di pace e più vicina a chi la vive ogni giorno».