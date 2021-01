“E’ stata finalmente resa pubblica la lista di 67 luoghi idonei per l’individuazione del deposito unico di stoccaggio degli scarti nucleari nazionali, tra questi siti c’è anche il territorio materano e quello della vicina area barese. Il confronto è aperto, ma la Basilicata ed in particolare l’area del materano non può in alcun modo essere considerata meta di stoccaggio nucleare perché ciò stride con una visione di turismo sostenibile che intende puntare sulla bellezza di un paesaggio ancora incontaminato ma anche fragilissimo, in secondo luogo la Regione Basilicata non può più essere considerata la discarica nazionale come è stato purtroppo in passato.”

Inizia così una nota del sindaco di Matera Domenico Bennardi e in cui si legge ancora che:

“L’Italia è piena di scorie nucleari radioattive. La maggior parte si trova in Piemonte, nel Lazio. Ma un po’ ovunque ci sono rifiuti nucleari, provenienti dalle quattro vecchie centrali atomiche che avevamo prima del referendum del ‘97, ma anche dai rifiuti ospedalieri, dai centri di ricerca, dalle acciaierie. Ci sono già oltre 20 depositi in Italia con materiali contaminati, da vent’anni l’Italia non è ancora riuscita a dotarsi di un deposito nazionale unico e sicuro, imposto dalle norme internazionali, che riduca il rischio di disseminazione delle scorie.

Ce lo dice anche l’Europa, ogni Paese deve avere un proprio deposito nazionale per i rifiuti nucleari. Quello dello smaltimento di materiale radioattivo che riguarda quasi tutti i Paesi europei. La Commissione Ue ha aperto una procedura di infrazione e avvertito i Paesi in ritardo, tra questi c’è l’Italia, che entro il 2025 deve pur far rientrare i propri rifiuti radioattivi ospitati in Francia e Gran Bretagna e parliamo di diverse tonnellate.

Come si sono comportati gli altri Stati d’Europa nella individuazione del proprio deposito unico ? C’è chi ha imposto scelte in modo autoritario, come provò a fare Berlusconi nel 2003, quando decise, senza alcuna consultazione pubblica, che il sito unico dovesse essere in Basilicata a Scanzano Jonico. Molti lucani ricordano ancora le giornate di protesta e quel fervore popolare portò a ritirare quella decisione imposta. Una vittoria dei lucani che però non risolse il problema nazionale.

Altri Paesi hanno avviato processi di consultazione pubblica e di condivisione con le comunità locali per decidere dove realizzare i depositi.

E’ ciò che ha deciso di fare questo Governo: desecretare l’elenco delle 67 aree più idonee per il deposito nazionale unico di scorie nucleari è solo un primo passo, coraggioso e mai realizzato finora. Elenco già presente nel 2015 e solo oggi finalmente pubblico, rispondendo a sollecitazioni di associazioni ambientaliste che ne chiedevano la pubblicazione. E’ un percorso trasparente, pubblico e partecipato con gli enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, insieme determineranno, sulla base di valori oggettivi quale tra queste 67 aree sarà quella più adatta per ospitare il deposito unico di scorie. Le zone più idonee, al momento, risultano essere due in provincia di Torino, cinque in provincia di Alessandria e cinque in provincia di Viterbo, nessuna zona col punteggio più alto è presente in Basilicata o in Puglia.

Tutto questo però non deve far passare in secondo piano, che il rischio di avere il deposito unico sul nostro territorio rimane, perché comunque in quell’elenco dei 67 siti idonei è presente anche la Basilicata e aree pugliesi vicine alla provincia di Matera.

Il territorio della Basilicata è già stato fortemente logorato, consumato, penalizzato nei decenni passati. Stiamo ancora stimando i danni di quello che dobbiamo chiamare per il suo nome, un disastro ambientale compiuto negli ultimi decenni in Val D’Agri come nella Valle del Sauro, con le estrazioni e raffinazioni petrolifere, Con le 400 tonnellate di petrolio sversate dal Centro oli della Val d’Agri nel 2016, 26 mila metri quadri di suolo e sottosuolo contaminati, tra la rete fognaria e falde acquifere. Un danno enorme che ha reso l’acqua da bene essenziale pubblico, un rifiuto pericoloso per i cittadini. Senza dimenticare le vittime di amianto a Ferrandina, le barre di uranio a Rotondella o l’eolico selvaggio.

E’ giunto il momento di prenderci cura della Basilicata, non può essere più considerata la discarica dell’Italia.

In particolare il territorio materano, come quello vicino pugliese, non può in alcun modo compromettere una strategia e visione politica avviata già da tempo che punta ad un turismo sostenibile, rurale, rispettoso del territorio, con un paesaggio ancora incontaminato, che intende considerare il territorio come il legante di nuovo rapporto paritetico e rispettoso tra natura e uomo, tra visitatore-viaggiatore e luoghi. Da questa visione che non è solo turistica ma di sviluppo e lavoro, non si torna più indietro. Quindi questo, per sua conformazione peculiare e per la sua fragilità estetica, non può in alcun modo essere un sito idoneo allo stoccaggio.

Matera, Valle d’Itria, il Parco dell’Alta Murgia sono luoghi incantevoli dove col turismo sostenibile intendiamo agire in armonia con l’ambiente, con la comunità e le culture locali, in modo tale che essi siano i beneficiari e non le vittime dello sviluppo. Intendiamo applicare e praticare scelte che non compromettano l’ambiente e il paesaggio, ma nemmeno la percezione di un paesaggio incontaminato sul quale ci giochiamo la sfida del nostro futuro. Economia, Etica e Ambiente sono i principi fondamentali su cui si basa il turismo sostenibile, responsabile e consapevole. Ma non può esserci un turismo sostenibile in un territorio non riconoscibile come autoctono. Tutto ciò significa vanificare i nostri sforzi e la nostra visione strategica di turismo e sviluppo del territorio.

Sono convinto che tutto ciò emergerà da quel confronto con le le associazioni, gli enti locali, gli enti di ricerca e i cittadini. Sono già in contatto con altri sindaci delle città vicine, è una questione che va oltre i colori politici ma che intendiamo affrontare con vigorosa perseveranza, producendo motivazioni con le quali ci rapporteremo al Governo approfittando di questo percorso di confronto avviato lontanissimo dalla scelta imposta del 2003.

Stiamo a tal proposito predisponendo un ordine del giorno da discutere urgentemente in consiglio comunale a Matera. Riteniamo indispensabile che il consiglio comunale si esprima nella sua interezza contro l’ipotesi di deposito nucleare nazionale nel nostro comune.

Non dobbiamo al contempo lasciarci andare alla semplice propaganda politica, il mio appello che faccio alle altre forze politiche è proprio quello di non perseguire protagonismo politico. Il nostro ruolo dovrebbe rimanere trincerato nei confini della ragionevolezza e del confronto politico, questo percorso avviato non necessita in questa fase barricate, evitiamo di fomentare notizie false o semplicistiche, ma mettiamoci subito all’opera per produrre documenti che escludano l’ipotesi di un sito di stoccaggio nucleare sul nostro territorio.”

Sulle stessa lunghezza d’onda l’assessora all ‘ambiente della Città dei Sassi Lucia Summa che ha diffuso la seguente dichiarazione:

“Non c’è criterio di localizzazione e di applicazione, seppure su basi teoriche, che possa tenere: sul territorio lucano la SOGIN troverà le porte “sbarrate”. E’ utile fare una breve ricostruzione per capire i “lasciti” in terra lucana del nucleare. La Sogin ora redige la carta dei siti potenzialmente idonei per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, includendo tra essi alcuni comuni della Basilicata. La stessa società che ha assunto la gestione Itrec (Impianto di Trattamento e Rifabbricazione Elementi di Combustibile realizzato tra gli anni ‘60 e ’70) di Trisaia di Rotondella per effettuare le attività di Decommissioning, cioè di smantellamento degli impianti e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Tra questi ultimi, circa 200 fusti con rifiuti a media radioattività nel 1975 furono inglobati in malta cementizia a formare un gigantesco monolite fino alla profondità di 6,5 metri (indicato come fossa irreversibile 7.1).

Per oltre quarant’anni questi rifiuti sono rimasti interrati nel sito di Rotondella dove, per evitare che le acque sotterranee lambissero i rifiuti cementati, le stesse venivano drenate mediante sistema di pozzi, poi convogliate in vasche controllate per essere avviate allo scarico a mare.

Nel 2015, durante l’ avvio delle operazioni di smantellamento, autorizzate da apposito Decreto Ministeriale, si è registrato un episodio di contaminazione delle acque di falda da sostanze cancerogene e potenzialmente tali. Dopo un lungo iter di caratterizzazione ambientale sono ancora in corso le attività di bonifica del sito e monitoraggio delle acque di falda contaminate.

A fine anno 2019, nell’impianto Itrec di Rotondella, Sogin procede alla delicatissima operazione del taglio del monolite, all’estrazione delle relative sezioni e allo stoccaggio in un deposito controllato.

E’ del tutto palese che il territorio lucano ha subito e continua a subire i rischi e gli effetti sociali, nonché gli impatti ambientali del nucleare, ragion per cui va escluso aprioristicamente dalle ipotesi di ubicazioni di altri rifiuti radioattivi. Senza dimenticare che tra i lasciti della gestione dell’impianto Itrec rimane, tutt’ora attiva, la condotta che scarica gli effluenti radioattivi nel mare, dopo la verifica della radioattività rispetto a una formula di scarico autorizzata dal Ministero, rimasta immutata da oltre quarant’anni.

Continua, dunque, il tentativo di depauperare la Basilicata con approccio “simil coloniale”, dopo che la stessa, in nome di un bene comune, è già violata anche dalle estrazioni petrolifere ed ha subito l’impatto ambientale della chimica del petrolio degli anni 50 che ha ci lasciato il Sito da bonificare della Val Basento, di Interesse Nazionale, nonché l’altro Sito di Interesse Nazionale di Tito, in cui non manca anche la radioattività del bacino fosfogessi.

Le comunità lucane insieme alle istituzioni mostreranno ancora una volta la capacità di coesione e unità ritrovata nei momenti importanti della storia della Regione (il sisma dell’80, Scanzano 2003, Matera 2019) per respingere ogni malsana ipotesi di localizzazione.

Si ribadisce che non è in discussione la Carta CNAPI ma l’inclusione di un territorio come la Basilicata che al di là della storica fragilità ambientale, nonché geologica e idrogeologica, ha notevolmente contribuito al sistema energetico nazionale, tutt’ora lontano da ogni visione di sostenibilità ambientale

Si valuteranno di concerto con la Regione Basilicata e con il coinvolgimento della cittadinanza materana tutte le azioni da porre in essere per avviare le attività preparatorie alla formulazione delle osservazioni entro i tempi previsti dalla consultazione pubblica (60 gg).

Alla riunione indetta per il 07.01.2020 dal Dipartimento Ambiente tra i sindaci e Assessori al ramo, l’ANCI, l’ARPAB, i Presidenti delle Province, e il Presidente della Regione, l’Amministrazione di Matera porterà la ferma contrarietà a tale processo di localizzazione con osservazioni di carattere scientifico e sociale.”