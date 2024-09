Bennardi: dopo un confronto, il voto del M5S andrà a Francesco Mancini

Il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, da noi interpellato, ci ha confermato che il voto degli amministratori locali del M5S -domani- andrà a sostegno del candidato del centro sinistra alla Presidenza della Provincia di Matera, Francesco Mancini. Questo è il risultato del percorso dallo stesso annunciato con una nota del 15 settembre scorso in cui invitava a non dare per scontato, come invece fatto affrettatamente allora in un comunicato del PD, il voto favorevole del M5S al candidato individuato. La decisione -ci è stato detto- è giunta alla fine prima della annunciata interlocuzione con ambedue i candidati in cui sono state poste le questioni di particolare interesse per la città rispetto alle competenze dell’Ente, ricevendo dagli stessi apprezzamento e risposte diversificate. Quindi ,una riunione con i segretari regionali dei partiti che si sono ritrovati nella competizione elettorale regionale, svoltasi ieri, ed in cui si è convenuto sulla necessità di rafforzare e far maturare pienamente questa alleanza sul territorio regionale, per fronteggiare al meglio una destra che governa la regione ma non le due province e i due capoluoghi. Riunioni in cui si è preteso che nelle relazioni venga applicato un rapporto paritetico tra tutti i componenti il centro sinistra, senza prevaricazione alcuna. Lo stesso comunicato diffuso ieri dal segretario regionale del PD ha costituito conferma di questo percorso di cui ci ha parlato il sindaco Bennardi ed elemento determinante che ha consentito a quest’ultimo di decidere e poter dichiarare ufficialmente che il sostegno degli amministratori del M5S andrà a Francesco Mancini. E’ evidente che -dopo il voto provinciale- se il percorso dovesse proseguire coerentemente con quanto deciso, richiederà che sul territorio vi siano posizioni conseguenziali dei partiti in questione coerentemente al quadro nazionale, con una ripresa di dialogo al di la delle posizioni attuali. E alle beghe localistiche.

