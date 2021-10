Poche battute del sindaco Domenico Bennardi, per rispondere alla mozione presentata dai banchi di opposizione, per sapere quando sarà risolta e dove andrà a parare la crisi di maggioranza al Comune di Matera, aperta dalle dimissioni degli assessori Raffaele Tantone e Lucia Summa, finora non rimpiazzati. ” La maggioranza c’è- ha detto Bennardi, in consiglio comunale. Non è ferma…C’è il progetto che è, ovvio, dovere ridefinire con un metodo paritetico che ha subito una variazione. E’ necessario un confronto paritetico , che va coordinato anche dal sottoscritto….Non capisco perchè -ha aggiunto – la politica debba parlare di sè stessa, piuttosto si parli di questioni importanti come la sanità per la quale ho convocato una conferenza dei sindaci e per la quale ho lavorato a un patto da condividere. Non c’è alcuna crisi di maggioranza finchè i numeri non lo dimostreranno…Ci sono tante sfide, piuttosto e tanti problemi da risolvere”.



Affermazioni e rassicurazioni, se preferite, che non hanno convinto le opposizioni come hanno ribadito i consiglieri Mario Morelli (FDi)- che ha ricordato le dimissioni aperte dagli assessori Summa e Tantone, gli smarcamenti e i nuovi equilibri nella coalizione e i problemi della città – e Toto Augusto (Fdi) che ha letto alcuni passaggi di una nota del M5S e osservato come il sindaco intenda ”prendere tempo” per lasciare la porta aperta all’ingresso del Pd.



A replicare il capogruppo pentastellato Francesco Salvatore, che ha ribadito che la maggioranza era e resta quella dei consiglieri eletti un anno fa. Certo vanno ricomposti gli equilibri in giunta. Ma diamo tempo al tempo… Il confronto dento e fuori della maggioranza continua in attesa, come di dice in dialetto materano, che ”qualcuno si dichiari”. Quonn? Booh.