Bennardi come Marino? Sarà mandato a casa a mezzo notaio, non con un voto in consiglio?

Come a Roma nel 2015 (eravamo ad ottobre) per il Sindaco Ignazio Marino che fu mandato a casa da 26 consiglieri comunali che si recarono da un notaio a firmare le dimissioni, così sembra destinata a concludersi l’esperienza politico amministrativa di Matera Domenico Bennardi. Domani, infatti, lunedì 21 ottobre diciassette consiglieri sembrano essere ferreamente intenzionati a recarsi presso uno studio notarile della Città dei Sassi ad apporre la propria firma sotto il modulo delle proprie dimissioni. A quel punto sarebbe fatta. Deposito al protocollo comunale e subentro del commissario prefettizio sino a nuove elezioni che verosimilmente potrebbero avvenire già nella primavera prossima. E’ quello che la Città aspetta con ansia? Sembrerebbe di si, a sentire i fautori di questa soluzione. Alcuni dei quali postano da giorni una sorta di countdown verso la “liberazione“. Forse lo è sicuramente tra quella cerchia che si agita intorno ad una pratica che è sempre meno politica e sempre più guerra personale e tra gruppetti l’uno contro l’altro armato, ma dubitiamo che la Città (che certamente non è granché soddisfatta di questa come delle precedenti amministrazioni cittadine che l’hanno preceduta) sia pervasa dall’ansia di una chiusura anticipata della consiliatura, che sia afflitta da questo afflato di “liberazione“. Non a caso il tutto avviene sotto traccia, senza una discussione pubblica tra i cittadini. Non a caso si esclude una via politica da perseguire limpidamente nelle sedi istituzionali a ciò deputate, il consiglio comunale, come si è fatto per la “mozione di sfiducia“. Non a caso si ricorre ad un espediente “notarile” poco onorevole, prima di tutto sul piano personale di chi la praticherà: non si fidano l’uno dell’altro. Hanno paura di fregarsi a vicenda. Che uno si dimetta e gli altri no! Insomma, si ricorre ad un miserevole sotterfugio, non propriamente una alta dimostrazione di etica politica. Certo, non c’è da meravigliarsi più di niente. Anche se noi continuiamo a farlo, nonostante un nostro fraterno amico ci accusa di ragionare con parametri oramai fuori moda, fuori dal modus operandi di quello che oggi si chiama politica (senza esserlo, ovviamente). Qui, ognuno pensa per se. Anche in quelli che teoricamente dovrebbero essere ancora dei partiti. Il PD, per esempio. Come fa ad unire, ancora una volta, le firme dei propri consiglieri comunali a quelle del centrodestra dopo che -nel consiglio comunale sulla mozione di sfiducia- abbiamo visto-sentito Schiuma appassionatamente cercare di distinguersi dalle motivazioni rabbiose della destra a cui si erano abbracciati in modo così innaturale? Come fa il PD a riabbracciarsi in modo così innaturale (invece di perseguire un esito istituzionale) alla destra dopo che solo pochi giorni fa ha garantito il numero legale in consiglio e diffuso (a mezzo del proprio segretario regionale) un messaggio di recupero di un rapporto con il M5S proprio a Matera? Che nell’occasione si giochi anche una partita interna tra PD locale e quello regionale? Può essere. E se fosse così tutto quadrerebbe. Tranne che per la fiducia di chi va ancora a votare. Sul fronte opposto è evidente che l’onere di garantirsi una maggioranza è compito del Sindaco Domenico Bennardi dopo la infelice scelta di nominare assessore Francesco Salvatore (che sembra garantisse l’appoggio di Cinnella) ed essersi segato l’ultimo ramo su cui poggiava. A lui, se ce ne sono le condizioni, l’onere di mettere in campo una proposta ed una disponibilità (sua e del M5S) che possa consentire la prosecuzione della consiliatura sino ed estinzione naturale. Impresa difficilissima. Ma in politica mai dire mai. Nel mentre pubblicavamo è stato annunciato un comunicato stampa con le dimissioni di Bennardi. Eppur qualcosa si muove.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.