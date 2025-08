Bennardi: Che Matera sia accanto alla Palestina nei fatti

E mentre il Governo centrale, ovviamente tentenna, allineato e coperto come è sulle posizioni israeliane e statunitense, pur in presenza di un forte imbarazzo rispetto alle scelte di Inghilterra, Francia, Spagna e altri Paesi che hanno mantenuto ”autonomia decisionale, un numero crescente di Comuni italiani approva ordini del giorno per il riconoscimento dello Stato della Palestina https://giornalemio.it/cronaca/palestina-matera-ne-discute-il-5-agosto-senise-lo-ha-gia-fatto/ anche Matera il prossimo 5 agosto ”dovrebbe” fare altrettanto. A chiederlo il consigliere Domenico Bennardi ( M5S) che rivolge una invito alla cittadinanza a partecipare. E portata anche le bandiere, se vi va.



COMUNICATO STAMPA

L’Appello di Bennardi, Matera dica sì al riconoscimento dello Stato della Palestina.

Martedì 5 agosto alle ore 16:30 si terrà un importante Consiglio comunale durante il quale saranno discusse importanti mozioni, tra le quali quella per il riconoscimento simbolico dello Stato di Palestina e per una presa di posizione contro la corsa al riarmo promossa dal governo italiano ed europeo. A presentarla è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Domenico Bennardi, che sui social lancia un appello rivolto alla cittadinanza: “Vi invito a partecipare. Portate con voi i vostri figli, le vostre voci, le bandiere della Palestina. Facciamo sentire che Matera è una città che sceglie la pace, la giustizia e il diritto. Il tempo della giustizia, della libertà e della pace è ogni giorno. E ogni giorno è adesso.”



La mozione chiede che il Comune di Matera si unisca alle tante istituzioni italiane, decine i Comuni che hanno già approvato atti simili, riconoscendo il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, chiedendo un immediato cessate il fuoco a Gaza e l’accesso di aiuti umanitari. Allo stesso tempo, si chiede che il Comune prenda posizione contro la progressiva militarizzazione dell’Europa e dell’Italia: “Mentre l’Unione Europea pianifica di destinare 100 miliardi di euro all’industria bellica entro il 2030 – afferma Bennardi – i nostri Comuni fanno i conti con bilanci sempre più vuoti e difficoltà crescenti a garantire servizi fondamentali come sanità, istruzione, trasporti e cultura. Ogni euro speso in armi è un euro sottratto alla vita.”

Bennardi sottolinea anche il ruolo internazionale che Matera è chiamata a interpretare nei prossimi anni: “Saremo Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026. Ma il dialogo non può essere solo un titolo da esibire. Deve diventare pratica politica concreta. E oggi, il primo passo è prendere posizione contro la guerra e per i diritti umani. Difendere la Palestina non è ideologia. È civiltà.”

Il Consiglio comunale nella Sala Pasolini di Via Sallustio è aperto al pubblico. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa, per sostenere un atto politico che può dare un segnale forte e chiaro: Matera vuole essere città di pace.

