Nel titolo, a commento di un post che il candidato Domenico Bennardi(M5S) sostenuto, da Psi, Verdi, Volt e Matera 3.0 ”Uniti con ….” c’è la sintesi di un concetto e di una scelta che intende mantenere la barra dritta su le scelte che il movimento in primis e coalizione si sono dati per creare una discontinuità forte con il passato nei programmi, nella scelta degli uomini che non possono essere legati a vita alla gestione della cosa pubblica. E allora Bennardi, come San Pietro, ha le chiavi della coalizione. Ascolta chi bussa, ma ripete ”pane al pane e vino al vino”. Le regole ci sono e vanno rispettate e valgono per tutti. Più chiaro di cosi…E gli altri. Nel centro sinistra, e non solo, continuano riflessioni, strategie e necessità di completare le liste. Domani è un altro giorno, uno in meno per decidere.



IL POST



” Siamo pronti ad una rivoluzione, civica, gentile, ma sempre rivoluzione rimane. Vogliamo stravolgere un sistema non farne parte ad ogni costo. il M5S insieme ad altre forze politiche ha da settimane intrapreso un percorso di#libertà e #coraggio. Chi ha pensato che col movimento le porte potessero essere spalancate ha sbagliato di grosso. Non ci interessa la quantità di liste ma la qualità dell’offerta politica che presentiamo ai cittadini per una più ampia #discontinuità possibile. #DaMoConta