Bennardi azzera. Terza giunta…o al voto ?

Più credibile la prima ipotesi per tirare avanti, chissà, fino alle regionali 2024 con tante situazioni in movimento tra quel che resta del centrosinistra e il calderone centrista e di centrodestra, che si muove per una riconferma ma che deve consolidare gli equilibri interni. Equilibri che sono saltati da un pezzo al Comune di Matera dopo la nascita della seconda giunta, nell’autunno del 2021, contrassegnata dall’uscita di Volt e da componenti delle maggioranza pentastellata e con un patto che sarebbe dovuto durare un anno. Ma con i distinguo ”secondo coscienza” e di volta in volta da parte dell’area del centro democratico. Le incrinature c’erano e restano, tra equilibri, progetti rimasti a metà,impegni dello scorso anno – e finora disattesi- a favorire l’avvicendamento alla presidenza del consiglio comunale ( Visaggi al posto di Materdomini) scivolate scontate e inconcludenza di settori (a cominciare dal turismo) dove non ci sono nè esperienze e nè competenze. Ma contano i risultati , che nemmeno innovazione, tecnologia e via elencando stanno dando, in presenza- e su questo aspetto, occorre essere oggettivi- di una carenza della pianta organica. C’e poi il rapporto con la città con l’interrogativo continuo, di taglio qualunquistico : ” Ma cosa stanno facendo? ” . Il giudizio alla fine del mandato, naturalmente. Il sindaco, Domenico Bennardi, intanto ufficializza quello che sarebbe dovuto accadere da prima di Pasqua, con tentativi di aggiustamenti e di equilibri finora non riusciti, di riequilibrare visibilità e rapporti nella stessa maggioranza. Il sindaco Domenico Bennardi azzera la giunta per verificare la tenuta della maggioranza. Non c’era ? Ci sarà, Fino a quando? Serve realismo, aldilà della ripartizione e della visibilità assessorile che, naturalmente, procurerà mal di pancia tra gli esclusi. Un futuro grigio, nella mediocrità, dopo la mancanza del numero legale in consiglio comunale ( all’ordine del giorno la variazione di bilancio e con un segnale preciso dall’area di Campo Democratico? Probabile. Ma quando si parte male…il cielo di via Aldo Moro è contrassegnato da stelle cadenti, una ventata socialista con un tocco di verde, il voto secondo coscienza di Campo Democratico, dopo che si è persa l’energia di Volt. Andare al voto? I consiglieri di opposizione avevano invitato sindaco e giunta ad ”Andare a casa” e lo stesso ha fatto Nicola Casino come riportano le note diffuse, dopo la mancanza del numero legale in consiglio comunale, aggiornato al 2 maggio. I tempi , come detto in premessa, non sono maturi. Mancano due anni alla fine della consiliatura. Prepariamoci a riconferme, redistribuzioni di deleghe e all’ingresso di pochi volti nuovi.



L’ANNUNCIO DEL SINDACO

Alla luce di ciò che è avvenuto nel consiglio comunale odierno, in data 28 aprile, ritengo grave il mancato raggiungimento del numero legale dei consiglieri nella massima assise cittadina.

Il consiglio comunale di oggi avrebbe deliberato importanti provvedimenti amministrativi tra cui il bilancio consuntivo e soprattutto l’approvazione di due regolamenti urgenti, IMU e TARI.

E’ una fase molto delicata per Matera, tra le sfide del PNRR con i 40 progetti ammessi al finanziamento da questa amministrazione per un totale di quasi 35 milioni di euro, i tanti cantieri avviati o imminenti, come Piazza della Visitazione, il restauro del Teatro Duni, il progetto del nuovo Campo Sportivo e la nuova illuminazione pubblica, solo per citarne alcuni. Siamo di fronte a opportunità irrinunciabili e irripetibili, che esigono il massimo senso di responsabilità, costanza e impegno. Non è il momento di avere alcun tentennamento e sbaglia chi dovesse pensare di anteporre questioni esclusivamente politiche al bene comune.

Ho preso una sofferta ma necessaria decisione, quella di ritirare tutte le deleghe assessorili che costituiscono l’espressione rappresentativa dei vari gruppi che compongono la coalizione di governo cittadino.

L’azzeramento di giunta ha un duplice obiettivo, misurare la reale determinazione e adesione da parte della maggioranza di consiglio al progetto di cambiamento messo in atto due anni e mezzo fa con la vittoria delle scorse elezioni comunali a prescindere da qualsiasi velleità politica di tipo personale o partitico, e allo stesso tempo costituisce un appello ad un senso di responsabilità e maturità politica di più ampi orizzonti, per definire insieme gli obiettivi e le priorità che vanno portate a termine. E’ necessario un rilancio dell’agire amministrativo, che possa partire da un confronto ancora più serrato sui temi e sulle linee programmatiche, sulla definizione insieme di priorità che possano distinguere gli obiettivi di breve, di medio e di lungo termine, sia in termini amministrativi, sia in termini politici. Una ricomposizione della giunta può offrire l’occasione, se la si vorrà cogliere, di un nuovo impegno, un rinnovato slancio, nei contenuti e negli obiettivi, mantenendo inalterato il programma elettorale nel rispetto assoluto dei cittadini, con la sola condizione di considerare primario il bene comune. L’unico obiettivo politico deve essere quello di migliorare il benessere della città e dei suoi cittadini, nel suo aspetto, nelle sue funzioni e nei suoi servizi e in linea con gli indirizzi indicati nel programma elettorale del progetto originario di questa amministrazione.

Il Sindaco di Matera

Domenico Bennardi



LA NOTA DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

Andate a casa

Non c’era il numero legale. Ennesima seduta del Consiglio comunale a vuoto, per precise responsabilità di una maggioranza sempre più rissosa. Non corrisponde al vero il solito selfie di una compagine coesa. È pura ipocrisia, dietro una facciata posticciamente unita si nascondono tensioni che vengono da lontano e spesso esterne alla volontà dei consiglieri comunali.

Giochi di potere, ma per chi? Non per l’ignara comunità dei materani tenuta costantemente all’oscuro dei giochi di palazzo, delle pugnalate alle spalle, dei comportamenti tossici, degli agguati nei corridoi di via Moro.

Il rendiconto, passaggio decisivo in materia di bilancio, non è certamente il problema che attanaglia il risiko in cui si sta precipitando il Bennardi ter e con esso le sorti dell’intera comunità. La quadratura del cerchio è uno scherzo rispetto alla ricomposizione delle postazioni nell’alveo di dinamiche tutte centrate sulla manutenzione del potere. Altro non c’è, se non grumi di interessi personali, di corsa alla poltrona, che niente hanno a che fare con gli affanni di una città stanca e delusa, alle prese con una crisi che morde nella carne viva soprattutto le già provate economie dei ceti meno abbienti. Se potessero ascoltare la loro voce, responsabilmente, gli inquilini del sesto piano di via Moro dovrebbero trarre una sola conclusione, liberare della loro ingombrante e inconcludente presenza la Casa di tutti i materani.

I consiglieri di opposizione



LA RICHIESTA DI DIMISSIONI DI NICOLA CASINO

Comunicato Stampa

CRISI AL COMUNE DI MATERA, CASINO: “BENNARDI SI DIMETTA E RESTITUISCA DECORO ALLE ISTITUZIONI”

Il consigliere Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, a seguito dell’azzeramento della Giunta da parte del sindaco di Matera Domenico Bennardi dichiara: “La nostra città non si può permettere ulteriori ed imperdonabili rallentamenti. E’ evidente lo stallo amministrativo in cui versa la nostra città, con provvedimenti che giacciono nei cassetti e con legittime istanze dei cittadini inascoltate. Risulta incomprensibile, pertanto, il tentativo utilitaristico del sindaco di Matera di ricomporre una giunta espressione di componenti politiche eterogenee e distanti dal reale tessuto economico-sociale cittadino. Dinanzi alle reali problematiche che attanagliano la nostra città ed i suoi cittadini, un unico atto di dignità riuscirebbe a restituire un’immagine di decoro e di autorevolezza alle Istituzioni che, mai come in questo momento, necessitano di dare il buon esempio. In quest’ottica auspico che giungano quanto prima le dimissioni del sindaco di Matera, Domenico Bennardi”

Matera, 28 aprile 2023