Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, oggi ha firmato un decreto per l’aggiunta di una nuova delega alla già assessora dott.ssa Valeria Piscopiello, oltre alle Politiche per le Scuole e Politiche Sociali si è aggiunta la delega alle Politiche dello Sport.

“E’ necessario proseguire nel lavoro di rilancio delle politiche dello Sport a Matera – dichiara il Sindaco – è un tema fondamentale per questa città e per questa amministrazione, anche a seguito delle conseguenze in merito alle misure di contenimento del Covid-19. E’ il momento per ripartire con una serie di progettualità legate allo sport che possono favorire in primis la socialità tra i giovani e meno giovani e permettere anche la ripresa di un settore costituito da tante associazioni e società sportive.

Dare vigore e slancio allo sport adesso significa contribuire a migliorare la socialità e la salute dei cittadini.

Sono convinto che l’assessora Piscopiello, possa seguire l’intero settore in modo proficuo, in continuità con il lavoro portato avanti dall’ex assessore Giuseppe Sarli, in stretta collaborazione con l’assessore alla cultura ed eventi sportivi Tiziana D’Oppido e all’assessore alle opere pubbliche e impiantistica sportiva, Sante Lomurno, oltre alla simbiotica collaborazione e disponibilità di molti consiglieri di maggioranza.”

“Dobbiamo continuare a dare sempre più attenzione alle politiche sullo sport, presidi importanti del nostro territorio” ribadisce l’assessora Valeria Piscopiello, in quanto aggiunge “Lo sport aggrega e livella, abbatte barriere culturali. Lo sport unisce le persone ma soprattutto crea sviluppo sociale. Bisogna pertanto lavorare per creare adeguate politiche di sviluppo.“