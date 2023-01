Bennardi: affidate indagini geognostiche e sismiche per restauro cineteatro Duni

E’ un primo passo verso l’apertura tanto attesa di un altro importante cantiere nella città dei Sassi: il restauro dello storico cineteatro “Duni”. Una nota del Comune, infatti, comunica che “ieri (giovedì) il dirigente del settore Opere pubbliche del Comune, Ignazio Oliveri, su richiesta dei progettisti (Rpt Architetti associati ed altri) e dopo la necessaria ricerca di mercato, ha affidato alla ditta “Toma Abele trivellazioni”, l’incarico di effettuare indagini preliminari geognostiche e sismiche sulla struttura, che sarà sottoposta a restauro conservativo con adeguamento funzionale. Un investimento di 4.490.000 euro, di cui oltre un milione di risorse comunali.” “Il restauro del Duni -commenta il sindaco Bennardi- già inserito nel prossimo Piano triennale delle opere pubbliche, rappresenta per noi una priorità in quanto funzionale a restituire alla città il suo unico ed autentico teatro, nel cuore del centro storico”. I sondaggi geognostici sono prove fatte in sito e in laboratorio, che permettono di analizzare il suolo in profondità, per conoscerne la sua stratigrafia e la valutazione delle sue caratteristiche geologiche e geotecniche. Un primo esame indispensabile, per determinare la natura stessa dell’intervento di restauro conservativo, in vista dell’avvio dei lavori.

