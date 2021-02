Se lo hanno istituito. Significa che al Governo, guidato da Mario Draghi, vorranno completare la riforma conferendo pieni poteri, identità e risorse al neonato Ministero per il coordinamento delle attività legate al settore turismo, affidato a Massimo Garavaglia ( Lega). Serve una legge, ma in tempi brevi altrimenti, coordinamento tra vari ministeri a parte, la convivenza con i Beni Culturali porterà a inevitabili rallentamenti. Sempre di promozione si tratta. Ma tempi ed esigenze sono diversi. Sulla questione interviene Francesco Lisurici, consigliere comunale di Matera della Lega, che auspica un percorso definito e breve per giungere allo scorporo. Lo attendano anche gli operatori economici della Basilicata. Ma nel frattempo occorrerà rimboccarsi le maniche e fare le cose per bene, con programmazione e professionalità. Mediocrità e opportunismi non portano da nessuna parte. E i risultati sono evidenti. Tavoli, protocolli, slogan fini a sè stessi, ma nulla – ancora- sul come muoversi, come e con chi monitorare un settore e una offerta che non possono essere affidati al caso o, peggio, alla politica delle mani libere.



Lisurici: “Con la ri-nascita del Ministero del Turismo possiamo augurarci una ripresa concreta”

A poche ore dalla formazione del nuovo Governo Draghi, è possibile investire nuove aspettative con ricadute positive per il nostro territorio. Dal 13 febbraio infatti torna in Italia, dopo 3 anni con il Governo Conte I e il Ministro Centinaio (Lega), il Ministero del Turismo che il neo Presidente del Consiglio, prof Mario Draghi, ritiene chiaramente indispensabile per ridare voce ad uno dei settori fulcro della ripartenza. Il consigliere Francesco Lisurici (Lega) si dice entusiasta del ritorno del Ministero: “Apprendo con immensa soddisfazione la rinnovata istituzione del Ministero del turismo e la nomina del Ministro Massimo Garavaglia (Lega) a suo capo. Il nuovo esecutivo Draghi e l’istituzione di un ministero ad hoc ci fa ben sperare in un riflesso positivo per Matera e tutta la Basilicata, territori che necessitano di un programma concreto di rilancio del turismo, in particolare in seguito alla crisi dovuta alla pandemia che ci vede tutti coinvolti.” Il distaccamento del turismo dal ventre dei Beni Culturali darà sicuramente una svolta al settore che prima della crisi legata al Covid valeva oltre il 13% del PIL italiano e che si è visto travolgere dalle misure adottate per contenere i contagi da Coronavirus. Lo scorporamento del Turismo dal dicastero della Cultura richiederà una legge a sé ma già ora la nascita del ministero dedicato fa ben sperare gli operatori del settore nazionale nonché lucano.