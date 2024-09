Bene intesa con il Miulli. Angelino: “Soldi sul bancone… E va rilanciato ospedale di Matera

Matera nel cuore, a cominciare da quello che batte a fatica al Madonna del Grazie ,a causa di limiti di organici ( tra concorsi deserti e rifiuti) e di risorse, che devono fare i conti con le conseguenze della stagione dell’epidemia da covid e con una gestione centralizzata della Sanità regionale che ha finito con l’alimentare la migrazione sanitaria dal Materano, soprattutto, e dal Potentino. Giovanni Angelino, animatore del partito Matera nel cuore, ritorna sull’argomento chiedendo concretezza dopo l’intesa, tutta da perfezionare, tra Azienda sanitaria di Matera e Ospedale ‘’Miulli’’ di Acquaviva delle Fonti ( Bari). Ma serve concretezza o, come ripete un antico detto materano, per alcuni scurrile, ‘’ soldi sul bancone…’’ altrimenti non se fa nulla o si fa ben poco. Ne sapremo di più dalle decisioni che verranno dal tavolo tecnico presso la Direzione generale del Dipartimento Salute della Regione Basilicata, che dovrà perfezionare l’intesa nel quadro dell’accordo sulla mobilità sanitaria con la Regione Puglia.

E, in attesa, non va dimenticato, di un accordo di confine che le Regioni Basilicata e Puglia devono concordare per chiudere il capitolo aperto con la chiusura delle prestazioni verso le utenze extraregionali il 1 luglio scorso, a causa del superamento del budget presso il presidio sanitario privato pugliese. Del resto è il terzo anno consecutivo che accade. E per il 2025 occorre aumentare quella posta. Mano alla tasca. A meno che la Basilicata non cominci a investire in maniera adeguata sulla Asm e sulle strutture sanitarie del Materano. E per farlo deve razionalizzare la spesa.Soldi sul bancone…



LA NOTA DI ANGELINO

“Bene intesa tra Asm e ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti per ripristinare accordo di collaborazione ma adesso è necessario rilanciare l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera”.

Sono stato il primo a chiedere alla Regione Basilicata ed in particolare al neo assessore alla Salute, Cosimo Latronico di ripristinare il rapporto tra Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti per consentire a tanti cittadini lucani, soprattutto di Matera e provincia, di raggiungere il vicino ospedale pugliese quando il nostro ospedale non è in grado di garantire il diritto alla salute in tempi rapidi. Pertanto esprimo soddisfazione per l’intesa raggiunta al termine dell’incontro tra l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, i vertici delll’Asm e dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti “per definire i dettagli di valorizzazione degli esiti di salute. Latronico ha dichiarato che “è stato ripreso un percorso virtuoso che si era interrotto e che porterà ad una fruttuosa collaborazione per ottimizzare i rapporti professionali tra la ASM e il Miulli con l’obiettivo di mettere al centro dell’intesa la possibilità per i pazienti di accedere alle migliori cure evitando inutili sovrapposizioni. Migliorare l’intesa con il Miulli permette di ridurre l’emigrazione sanitaria, di razionalizzare la spesa e di generare valore, benessere e salute per i cittadini lucani.”

Apprezzo il lavoro svolto da Latronico e da Friolo e mi auguro che adesso dalle parole si passi ai fatti perché Matera non merita di avere un ospedale ridotto ad un poli-ambulatorio. Il diritto alla salute si può garantire sul territorio materano solo se si consente all’ospedale di Matera di poter lavorare al massimo delle sue potenzialità, che sono enormi come dimostrato nel recente passato. Purtroppo la politica ha accentrato gli investimenti sulla Sanità prevalentemente sul capoluogo di regione ma non si possono fare guerre di campanile quando si parla di salute. Matera nel cuore continuerà a battersi per rilanciare l’ospedale di Matera e mi auguro che Latronico e Friolo, un tandem che funziona, possa mettere a segno altri risultati importanti per la sanità del Materano.