Che serva assumere per rinforzare gli organici del personale infermieristico, e non solo, presso l’Azienda sanitaria di Matera, è un fabbisogno ricorrente. Ma occorre incentivare quanti, auspichiamo molti, decidano di lavorare nelle strutture sanitarie del Materano. Quando,però, si indica un tempo determinato ma senza precisarne la durata e allora le buone intenzioni rischiano di restare tali. Concorso unico… con rapporto di lavoro a sei mesi e possibilità di sostituzioni a vario titolo per la durata consentita? Bastava uno sforzo in più, precisandolo nell’Avviso pubblicato sul sito https://www.asmbasilicata.it/ della Asm (Allegato alla deliberazione n. 55 del 07/02/2022) e poi sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.9 del 16 febbraio scorso, con scadenza il 3 marzo 2002. Si tratta dell” Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D. Nel corpo dell’avviso tutto quanto occorre per partecipare e l’attribuzione dei punteggi. Nella prefazione i riferimenti normativi, contrattuali e altre precisazioni da consultare.

”L’avviso – riporta il provvedimento- è indetto e sarà espletato nel rispetto dei principi del regolamento concorsuale di cui al DPR n.220/2001, ai sensi dei Decreti Leg.vi n.502/1992 e n.165/2001, nonché del vigente CCNL – Comparto Sanità e del regolamento aziendale in materia di reclutamento del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, approvato con deliberazione n. 1436 del 23.10.2015, e successivamente modificato con deliberazioni n. 650 del 10.07.2019 e n. 770 del 27.08.2020; Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dal Decreto Leg.vo n.165/2001 nonché dal CCNL vigente del Personale del Comparto Sanità; è, inoltre, incompatibile con qualsiasi altro incarico sia pubblico che privato, anche se di natura convenzionale, ex art.53 del Decreto Leg.vo n.165/2001, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili. In conformità a quanto previsto dall’art.7, comma 1, del Decreto Leg.vo n.165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. La partecipazione all’avviso è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo, ai sensi dell’art.27, comma 5, del Decreto Leg.vo n.198/2006, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo va sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”