Bem-vindo de volta ”Lula” .!E in Italia? Sinistra da costruire

Bentornato !(tradotto dal portoghese) al neopresidente del Brasile Luiz Inácio “Lula” da Silva. Un successo atteso a conferma che quando si tira troppo la corda e un popolo torna alla fame, anche di diritti, la bandiera dell’alternanza torna a ” Sinistra” nella mani di un ex sindacalista, che deve il soprannome ”Lula” a una ripetizione dell’iniziale del suo nome. E Lula significa “calamaro” , tanto da portargli bene nel sindacato e in politica finchè nel 1980 fondò -nonostante la dittatura militare brasiliana- il Partito dei Lavoratori. Non sono mancati i problemi giudiziari con accusa di corruzione, ma ne è uscito prosciolto da ogni accusa nel 2021 con sentenza del Tribunale Supremo federale,dopo un lungo periodo di detenzione. Ha lavorato sodo, con la tenacia di sempre, e il voto gli ha dato ragione superando il presidente uscente Jair Bolzonaro. Una conferma, come commenta Francesco Calculli, direttore a Matera del museo del Comunismo e della Resistenza, che quando c’è la Sinistra vince in Brasile come in Colombia. E in Italia, in Basilicata, a Matera? Tutto da costruire, dopo che ”sinistri” figuri hanno sfasciato negli anni, nella dissennata corsa al centro del potere per il potere, un patrimonio di valori e di consensi proprio della Sinistra. E così nelle periferie, tra precari, disoccupati il sostegno e il riferimento sono diventati i partiti di Destra. C’è da rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. La sfida è su chi ? con chi ? con quale progetto? ci mettono faccia, cuore e cultura. Il “companero” Calculli ha messo la mano nella piaga: senza conoscenza, ricerca della storia politica di protagonisti, movimenti, aspetti socio economici che regolano la vita dei popoli, non si va nessuna parte. Tornano simboli e pratiche autoritarie? Attacchi subdoli o palesi alla Costituzione? C’è da preoccuparsi, ma c’è anche tanto spazio per una Sinistra moderna per occupare spazi e consensi persi, ma che affondi le radici nella tradizione e nella storia passata. Al lavoro …come il ‘metalurgico’ calamaro Lula, simbolo di una Sinistra sudamericana, latina, mai doma. Un esempio per l’Italia e per l’Europa. E per Francesco Calculli ci saranno spunti per ritornare sull’argomento, come è accaduto per altri articoli che hanno raccolto consensi e stimolato riflessioni. Hasta siempre!



LE RIFLESSIONI DI FRANCESCO CALCULLI

In Brasile come in Colombia, la sinistra che c’è, fa il suo mestiere e vince le elezioni in un bagno di popolo. Noi invece dobbiamo raccogliere i cocci della Sinistra che non c’è di Letta, Renzi, e Speranza. E intanto i fascisti con tanto di divise nere sfilano impunemente per le strade di Roma a commemorare il disonore e l’infamia della marcia su Roma. A proposito, mi dispiace che il mio articolo sull’argomento in questione , che rileggendolo oggi, penso sia davvero scritto bene, abbia avuto uno scarso riscontro su giornalemio.it, rimanendo solo per poche ore al penultimo posto nella classifica dei più letti. Non mi dispiace tanto a livello personale, non sono il tipo che scrive articoli di storia contemporanea per puro narcisismo per mettersi in mostra, ma per il fatto che è la dimostrazione, che fatta eccezione per i visitatori e sostenitori del museo, alla gran parte degli italiani di fascismo e antifascismo non importa nulla. Del resto se penso che qui al museo vengono studenti universitari che su questi temi alle scuole superiori hanno imparato poco e niente, non c’è da meravigliarsi se con l’ignoranza dilagante che c’è in giro, le persone siano interessate quasi esclusivamente agli articoli dello sconto sul gas, o all’edicola chiusa per ferie in piazza vittorio veneto. Meno male che in America latina, i popoli non smettono di credere nella rivoluzione socialista per cui VIVA LULA!