Teresa Bellanova sarà in Basilicata il 13 gennaio, non si capisce bene se nella sua veste istituzionale di Ministro della Repubblica – come si evincerebbe dal comunicato stampa dell’ALSIA pubblicato in altra pagina di Giornalemio.it (https://giornalemio.it/cronaca/la-ministra-delle-politiche-agricole-alimentari-e-forestali-in-visita-allalsia/) o in quella di esponente politico del nuovo partito fondato da Matteo Renzi Italia Viva – come invece farebbe intendere il comunicato che pubblichiamo a seguire diffuso da Luca Braia e Maria Antezza.

Una questione che non è certo di lana caprina, considerato che una distinzione del ruolo istituzionale da quello più strettamente di partito dovrebbe essere mantenuto nell’interesse stesso delle istituzioni. Le polemiche su questo mix portato all’esasperazione dall’attivismo dell’ex ministro dell’interno dovrebbe far riflettere.

Di sicuro è che nella nota viene specificato che: “in occasione della presentazione di Italia Viva a Matera, il Ministro dell’Agricoltura incontrerà inoltre il mondo agricolo di Basilicata“. Contribuendo alla confusione.

Ma tant’è e pertanto essi ringraziano “il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova che, su nostro invito, si è resa subito disponibile per tenere a battesimo a Matera, Lunedì 13 Gennaio a partire dalle ore 19.00, presso Mulino Alvino, il partito Italia Viva, fondato nell’ottobre scorso con Matteo Renzi, a cui abbiamo aderito in Basilicata con entusiasmo e determinazione.”

“Siamo convinti – proseguono Braia e Antezza – insieme a tanti cittadini e amministratori, oltre che all’onorevole Vito De Filippo e al Consigliere Regionale Mario Polese, che anche in Basilicata si possa aprire una nuova fase politica più riformista e liberale, inclusiva e moderata, con l’obiettivo principale di riavvicinare le comunità alla politica e formare una nuova classe dirigente utile alla Basilicata e al paese intero.

Dalla tarda mattinata e per l’intero pomeriggio accompagneremo il Ministro Bellanova, che tanto impulso e protagonismo sta dando all’agroalimentare italiano, nella visita di alcune aziende agricole e presso alcuni tra i più importanti stabilimenti produttivi per la lavorazione dell’ortofrutta, nel metapontino.

Porteremo il Ministro dell’agricoltura a conoscere e toccare con mano le eccellenze agroalimentari e imprenditoriali presenti nel territorio, sulle quali abbiamo molto lavorato negli ultimi anni per sostenere e favorire i processi aggregativi di filiera, di innovazione e di ricerca dell’identità, della qualità e della sostenibilita, puntando anche alla valorizzazione del brand Basilicata dell’agroalimentare in Italia e nel mondo.

Abbiamo colto, inoltre, l’occasione per organizzare un incontro dedicato in Alsia/Agrobios, previsto per le ore 15.00 nella sede di Pantanello a Metaponto, con le delegazioni delle Organizzazioni di Produzione di tutti i settori agricoli della Basilicata, a cui farà seguito a Matera, presso il Mulino Alvino, un incontro con le delegazioni delle associazioni di categoria di settore che potranno esporre criticità e progettualità utili a sviluppare un comparto strategico per la nostra Basilicata e per l’intero mezzogiorno, a partire dalla realizzazione della Piattaforma dell’ortofrutta a Ferrandina, inserita nella Zes Ionica con il Porto di Taranto.”

“Partirà così – concludono il consigliere Braia e Maria Antezza – anche in provincia di Matera e con il contributo fondamentale della Bellanova, la fase organizzative e operativa di Italia Viva, che consolida la propria attività dopo la presentazione del gruppo regionale a Potenza nelle scorse settimane avvenuta alla presenza del Vice Presidente della Camera Ettore Rosato.”

Insomma, quando nasce un nuovo partito è sempre un bene per la democrazia, contribuisce a strutturare il dibattito e la partecipazione dei cittadini, così come prevede la Costituzione. Ben venga in Basilicata anche questo di Antezza, Braia, Polese e De Filippo che trovano una loro strada fuori dalla fallimentare e sofferta esperienza in casa PD.