Beatrice Ilaria Difesca: serve un PD che torni a parlare alla comunità

Ogni tanto i comuni cittadini ed elettori ricevono qualche segno di esistenza in vita del PD lucano, eclissatosi in un percorso commissariale che dovrebbe essere di rinascita e che sembra privilegiare un profilo basso, una discussione tutta interna e poco in contatto con la società civile, con tutto quel popò di roba che accade intorno, eccessivamente sotto traccia e per nulla alla luce del sole, come forse risulterebbe molto più utile allo scopo. Emerge in superficie in genere quando si avvicina una qualche elezione, esattamente come quella del rinnovo del Consiglio Provinciale di Matera che si svolgerà l’11 gennaio 2026 (quant’anche essa riguardi la sola platea degli amministratori comunali), come si evince in questa nota che segue a firma di Beatrice Ilaria Difesca, presidente provinciale dei dem materani, per l’appunto. Per affermare ciò che dovrebbe essere la norma, ovvero che “Il PD provinciale va verso il rinnovo del Consiglio con chiarezza, unità e trasparenza”, subito messo in dubbio dall’ammonimento della Difesca: “Nessun sotterfugio, serve un partito che torni a parlare alla comunità”. Insomma, tutto come al solito! Almeno questo pare. Non finisce mai di meravigliare come, un partito che ha avuto/aspira ad avere un ruolo centrale nella vita politica dell’Italia e a livello locale, non riesca a contemplare al suo interno (persino con la presenza di un esterno come il Commissario Manca) da parte di alcuno, la necessità di fare iniziative pubbliche su temi vitali per l’oggi e per il futuro dei cittadini (pace, guerra, armi, lavoro, povertà…). Sicuramente utili ad alzare lo sguardo e il livello del pur difficile dibattito interno per la ricostruzione del livello lucano di questo partito. Sebbene si auspichi, come fa la stessa Difesca, che bisogna parlare alla comunità. Ma tant’è. Ed ecco la nota di cui accennavamo all’inizio.

“Dopo la Direzione provinciale del Partito Democratico di Matera, svoltasi lo scorso 27 dicembre, il quadro politico in vista delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale si è definito con chiarezza. A ribadirlo è Beatrice Ilaria Difesca, presidente provinciale del PD, che ha commentato con determinazione:

“È stato un incontro necessario per chiarire che tutto si è svolto in modo trasparente, senza scorciatoie né ambiguità. Proprio quei meccanismi poco chiari, infatti, sono ciò contro cui molti di noi si battono ogni giorno, con l’obiettivo di costruire un vero rinnovamento nel partito.” Nel corso della riunione, si è tenuto un confronto aperto, trasparente e rispettoso dei ruoli istituzionali del partito. La relazione del Segretario provinciale, equilibrata e politicamente lucida, ha ricevuto un’ampia approvazione.

Dal dibattito è emersa una condivisione ampia e convinta della scelta di convergere su una candidatura unitaria, ritenuta la soluzione più coerente con l’interesse generale del partito e con la necessità di garantire una rappresentanza efficace e autorevole dei territori. Un percorso nato in modo chiaro e collettivo, senza accordi preconfezionati o imposizioni dall’alto, ma nel pieno rispetto della democrazia interna. Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai consiglieri provinciali uscenti Giovanni De Santis, Filomena Bucello e Carmine Alba, per il lavoro svolto con dedizione e spirito di servizio in questi anni.

Parole di apprezzamento anche per il Presidente della Provincia Francesco Mancini, per il lavoro di coordinamento, ascolto e dialogo che ha saputo condurre nella delicata fase di definizione delle candidature. La Direzione ha sottolineato come le aspirazioni personali, pur legittime, debbano trovare spazio nella cornice di una visione politica condivisa. Il Partito Democratico provinciale si presenta a questa scadenza con spirito unitario, concentrato sui contenuti e sulle esigenze delle comunità locali. Difesca conclude con un richiamo forte alla responsabilità collettiva:

“Se vogliamo davvero riformare il partito, dobbiamo cambiare prospettiva. Dobbiamo rimettere al centro la comunità, le persone, e riscoprire la forza dell’essere uniti. Solo così possiamo ricostruire la fiducia e tornare ad essere un partito credibile”. Il PD materano guarda ora al futuro con determinazione, pronto a costruire un progetto politico più forte, trasparente e vicino ai cittadini.”