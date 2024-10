BCC: “i 4 consiglieri comunali di PZ, sempre invitati e mai presenti ai momenti di confronto”

“La decisione di alcuni consiglieri comunali di Potenza di costituire un nuovo gruppo consiliare, staccandosi da Basilicata Casa Comune, ci rammarica ma al tempo stesso ci conforta, perché separare persone con interessi e sensibilità diverse rappresenta un momento di chiarezza; quella chiarezza e linearità che abbiamo posto a fondamento del nostro impegno e della nostra azione quotidiana.” E’ il laconico comunicato di Basilicata Casa Comune, diffuso dal Lindo Monaco, in merito alla separazione di 4 consiglieri comunali del capoluogo di regione su 5, consumatasi questa mattina. “Il manifesto politico di BCC è chiaro, -si legge nella nota- aspettiamo di vedere quali saranno le azioni e gli obiettivi perseguiti da questa nuova forza a cui auguriamo di lavorare per il bene della comunità. Auspichiamo, ora, che da posizionamenti differenti possa esserci finalmente un dialogo costruttivo per il bene della città, considerato che i quattro consiglieri che oggi hanno dato vita ad un nuovo gruppo, mai si erano iscritti a Basilicata Casa Comune e mai hanno partecipato ai momenti di confronto e dibattito a cui sono stati sempre invitati in questi ultimi mesi: rammaricarsi oggi della mancanza di questi momenti o è un segno di superficialità o il tentativo di giustificare una scelta i cui motivi restano, onestamente, ignoti. Basilicata Casa Comune continuerà a impegnarsi per la città di Potenza in Consiglio con Giampiero Iudicello e con tanti cittadini che si stanno avvicinando al movimento politico anche in vista della prossima Assemblea costituente.”

