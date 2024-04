BCC: a poche ore dal voto la Regione pubblica bando per ssunzioni

“È con profonda indignazione che denunciamo la pubblicazione sui social della Regione Basilicata, questa mattina, a due giorni dalle elezioni, relativo agli incentivi per l’assunzione di soggetti in stato di disoccupazione residenti in Regione Basilicata.” (https://www.facebook.com/regione.basilicata.official) A denunciare questa scorrettezza è Basilicata casa comune con una nota in cui aggiunge che “Questo bando costituisce un chiaro esempio di influenza sul libero comportamento di voto, perpetrato a scapito dei principi fondamentali della democrazia e della giustizia sociale, e agito con soldi pubblici. Non ci si può dimenticare del lavoro e della disoccupazione per cinque anni e poi fare una mossa così scorretta nell’ultimo giorno di campagna elettorale.” Basilicata Casa Comune -prosegue la nota- “esorta i cittadini lucani a difendere con fermezza i principi democratici mandando a casa, il 21 e 22 aprile la peggiore giunta della storia della Basilicata, e chi ha iniziato a far arretrare la Basilicata prima di lui. Il nostro impegno per combattere ogni forma di corruzione proseguirà instancabilmente per costruire una società più giusta, equa e inclusiva per tutti i cittadini della Basilicata.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.