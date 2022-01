Prendetela come vi pare. Ma se Matera potesse contare su una elezione insperata ma possibile (tutto puo’ accadere) alla Presidenza della Repubblica e allora avremmo un’altra iniezione di ottimismo. Altro che Piano di ripresa e resilienza a fondo perduto e con progetti da finanziare e gestire (altro problema) che non vediamo dietro l’angolo. Basterebbe che alla ”Chiamata” al voto (altro che sgrammaticata Chiama) dei parlamentari si cominciasse a cambiare una ”i” in una ”o” che si potrebbe eleggere se non oggi, domani, il nostro simpatico e volenteroso parlamentare azzurro Michele Casino. L’idea non è venuta a noi, in tanti l’hanno pensata, ma uno solo Vito Evangelista, ottico e devoto a Santa Lucia, che conosce il parlamentare ad auspicare in un post che Casino soppianti nelle preferenze l’arcinoto di varie stagioni della politica Pierferdinando ”Pierferdi” Casini, ex scudocrociato che ha ricoperto varie cariche e incarichi istituzionali, e passato nelle varie stagioni alle diverse aree della politica. Sperare e ”incoraggiare” fortuna e buon senso non costa nulla. Basta una ”O”. Vota Casino! Dai rappresentanti della Basilicata, due di centro destra Vito Bardi e Carmine Cicala e l’altro di centro sinistra, il materano, Roberto Cifarelli attendiamo un voto compatto…

IL POST DI VITO EVANGELISTA