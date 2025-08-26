Basta lamentele e assistenzialismo. Matera si dia una mossa…

… ma servono, e a tutti i livelli, dagli Enti Locali (Comune in primis) a buona parte degli operatori economici capacità, lungimiranza e cultura d’impresa altrimenti continueremo con la ipocrita e niente affatto credibile Via Crucis delle lamentele, con lo scontato accattonaggio di fare tutto o quasi dalla tassa di soggiorno, a tenere tavoli inconcludenti sul turismo, per il solito incarico di corto respiro sul Destination manager e a piangersi addosso sulla assenza di eventi senza aver rimosso tutti i limiti ( e ci sono) del bando eventi che ha bisogno di ”qualità e lungimiranza” con la nomina di una direzione artistica degna di tal nome. Antonio Serravezza, non nuovo a queste sollecitazioni, che dimenticano le carenze di fondo dei ritardi di Matera sul mercato delle vacanze, chiede di più per Matera e in ”gruppo di persone” che lavori con oculatezza e professionalità a una inversione di rotta che ancora non vediamo. I problemi sono tanti e senza idee chiare, uomini e donne, che lavorino- con competenza ed esperienza di settore- a un disegno di città non si va da nessuna parte. Anzi, si perdono posizioni. Settembre è tempo di vendemmia, ma la vigna materana (aldilà delle produzioni di nicchia, che vanno avanti per conto proprio) è alle prese con la ”instabilità” dei terreni della politica e di parte dell’imprenditoria. Attendiamo segnali dal Palazzo di città, dove il sindaco Antonio Nicoletti è con i problemi lasciati in sospeso con la pausa estiva https://giornalemio.it/politica/sindaco-al-lavoro-per-una-ripresa-con-tante-attese/. Buona lettura…



L’ennesima richiesta di Serravezza

Matera può fare di più e si merita di più. Mah, forse la prima cosa da sottolineare è che sono diverse estati che, a dispetto dei dati rassicuranti forniti dagli enti preposti la Capitale europea della cultura sta soffrendo. Oggi che il problema non si può più nascondere, perché obiettivamente ha raggiunto livelli troppo evidenti ecco che partono le analisi e le riflessioni. E’ troppo tardi? No anche se bisognava interrogarsi prima quando c’erano i segnali. Oggi diciamo basta e chiediamo un gruppo stabile che lavori per tener viva la città tutto l’anno. Non c’è dubbio che certi fattori, sia nazionali che internazionali, incidano nella capacità di spesa degli italiani e dunque la crisi del turismo dipende anche da questioni economiche, ma un amministrazione locale ha il dovere comunque di correre ai ripari e di trovare, laddove possibile, delle soluzioni. Ed è ovvio che la città è stata senza una vera guida per oltre un anno e ora ci aspettiamo molto da questa giovane amministrazione. In tanti hanno segnalato la scarsità delle iniziative, in estate dovrebbero avere una miriade di eventi e invece, in tanti parlano di una località triste, spenta. Inoltre c’è poca cura della città: il verde, le strade e dei marciapiedi e anche della gestione dei rifiuti che, ogni anno, solleva perplessità sempre maggiori. Per altri, con i soldi della tassa di soggiorno, l’amministrazione avrebbe tutte le risorse economiche per intervenire in maniera importante sul decoro di Matera, migliorandone molti aspetti. Chiediamo da subito alla città di mettersi in gioco, di fare squadra per avere ottime risposte. La mentalità deve cambiare già dal sesto piano perché siamo stanchi della tipica mentalità “facciamo noi, non vi preoccupate “ eppoi fanno poco e niente. Matera invece, in questo senso, offre tantissime opportunità, basta saperle cogliere. Settembre è alle porte e bisogna subito fare gli opportuni approfondimenti perché la città attende una vera e immediata svolta.